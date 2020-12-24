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За какие органы «отвечает» каждый палец на руке

Стимуляция правильных точек на пальцах улучшает здоровье

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Согласно древнему японскому искусству исцеления Джин шин джитсу, на наших пальцах есть определенные точки, которые связаны с органами в нашем теле и отвечают за определенную эмоцию. Чтобы улучшить самочувствие, достаточно просто их помассировать. Так, какой палец на руке за что отвечает? 

За какие органы «отвечает» каждый палец на руке

как наши органы связаны с пальцами / фото: depositphotos

Японцы верят, что для "исцеления" определенного органа, нужно взять соответствующий палец другой рукой и крепко сжимать его 3-5 минуты. При этом нужно глубоко дышать, а после помассировать все пальцы обеими руками около 3-х минут. 

За что именно отвечает каждый из наших пальцев:

- Большой палец связан с селезенкой и желудком, а еще он отвечает за тревогу и депрессию. Если вы заметили, что в последнее время страдаете от неврозов и головной болью, тогда сожмите его ладонью другой руки и подержите 3-5 минут. 

- Указательный палец — этот палец "контролирует" работу почек и мочевого пузыря, а еще отвечает за возникновение страха и смятения.  Исследователи доказали, что легкий массаж указательного пальца помогает облегчить мышечные и боли в спине, а также положительно влияет на ход лечения почечных болезней.

- За средним пальцем "закреплена" печень, и он отвечает за такие эмоции, как гнев и неясность. Если вы чувствуете себя уставшим или нервным, тогда крепко сожмите этот палец на 3-5 минут. Это поможет не только избавиться от негативных эмоций, но и положительно скажется на работе печени.  

- Безымянный палец связан с легкими и толстым кишечником, его эмоции — пессимизм и страх. Так что знайте, как правильно избавиться от негативных эмоций и неуверенности в себе.

- Мизинец в ответе за сердце и тонкий кишечник. Этот палец "контролирует" самооценку и беспокойство. Если вы чувствуете подобные эмоции тогда возможно, мизинцу не хватает энергии и концентрации крови и его нужно помассировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орган "убивает" большое количество кофеина.


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Источник: http://interesno.cc/article/3295/kazhdyjj-palec-otvechaet-za-samochuvstvie-2-h-organov
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