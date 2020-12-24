За какие органы «отвечает» каждый палец на руке

Согласно древнему японскому искусству исцеления Джин шин джитсу, на наших пальцах есть определенные точки, которые связаны с органами в нашем теле и отвечают за определенную эмоцию. Чтобы улучшить самочувствие, достаточно просто их помассировать. Так, какой палец на руке за что отвечает?

как наши органы связаны с пальцами / фото: depositphotos

Японцы верят, что для "исцеления" определенного органа, нужно взять соответствующий палец другой рукой и крепко сжимать его 3-5 минуты. При этом нужно глубоко дышать, а после помассировать все пальцы обеими руками около 3-х минут.

За что именно отвечает каждый из наших пальцев:

- Большой палец связан с селезенкой и желудком, а еще он отвечает за тревогу и депрессию. Если вы заметили, что в последнее время страдаете от неврозов и головной болью, тогда сожмите его ладонью другой руки и подержите 3-5 минут.

- Указательный палец — этот палец "контролирует" работу почек и мочевого пузыря, а еще отвечает за возникновение страха и смятения. Исследователи доказали, что легкий массаж указательного пальца помогает облегчить мышечные и боли в спине, а также положительно влияет на ход лечения почечных болезней.

- За средним пальцем "закреплена" печень, и он отвечает за такие эмоции, как гнев и неясность. Если вы чувствуете себя уставшим или нервным, тогда крепко сожмите этот палец на 3-5 минут. Это поможет не только избавиться от негативных эмоций, но и положительно скажется на работе печени.

- Безымянный палец связан с легкими и толстым кишечником, его эмоции — пессимизм и страх. Так что знайте, как правильно избавиться от негативных эмоций и неуверенности в себе.

- Мизинец в ответе за сердце и тонкий кишечник. Этот палец "контролирует" самооценку и беспокойство. Если вы чувствуете подобные эмоции тогда возможно, мизинцу не хватает энергии и концентрации крови и его нужно помассировать.

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