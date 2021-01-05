Три опасных для жизни заболевания, вызванных кариесом

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Мокрик Анастасия
Многие ошибочно
привыкли полагать, что кариес – это что-то незначительное, не наносящее вред
организму в целом. Однако это далеко не так. Недостаточный уход за зубами также
может сократить вашу жизнь.
Кариес влечет за собой опасные заболевания - фото из открытых источников
Проведенные
учёными исследования показывают, что плохое состояние полости рта увеличивает
риск общей смертности. Важно знать, к чему может привести, на первый взгляд,
обыкновенный кариес и когда от него срочно нужно избавляться.
1. Преждевременная
смерть от онкологии
Отсутствие
тщательного ухода за зубами увеличивает риск преждевременной смерти от рака. Всё
из-за вредоносных бактерий, которые живут в полости рта. Исследователи
обнаружили, что пациенты, у которых была высокая бактериальная нагрузка на
поверхность зубов и карманов десен, скорее всего, умерли от рака раньше
времени. Их риск смерти увеличился на целых 80%.
2. Сердечно-сосудистый риск
Распространенность
сердечных заболеваний у пациентов с пародонтитом или заболеваниями десен на
25-50% выше, чем у здоровых людей. Считается, что кариес или
разрушение зубов и периодонтит способствуют воспалительному состоянию в
организме. Это постоянное воспаление может ускорить атеросклеротический
процесс, в результате чего бляшки оседают внутри артерий. Это приводит к
утолщению артерий и ишемической болезни сердца.
3. Заболевания десен
Двое из трех
взрослых в возрасте 65 лет и старше страдают заболеванием десен. Это связано с
плохой гигиеной полости рта. Воспаление десен в итоге ведет к потере зубов, а
также многим другим, немаловажным проблемам со здоровьем.
Люди с заболеваниями десен чаще страдают повышенным кровяным давлением, диабетом, ревматоидным артритом, остеопорозом, болезнью Альцгеймера и пневмонией, хотя не доказано, что именно заболевание десен вызывает эти состояния.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что безобидный недуг оказался признаком рака, а также о том, что происходит с организмом человека, который каждый день ест шоколад.
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