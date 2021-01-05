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Три опасных для жизни заболевания, вызванных кариесом

Кариес на самом деле намного опаснее, чем многие думают

сегодня, 14:39
Автор:

Мокрик Анастасия

Многие ошибочно привыкли полагать, что кариес – это что-то незначительное, не наносящее вред организму в целом. Однако это далеко не так. Недостаточный уход за зубами также может сократить вашу жизнь.

Три опасных для жизни заболевания, вызванных кариесом

Кариес влечет за собой опасные заболевания - фото из открытых источников

Проведенные учёными исследования показывают, что плохое состояние полости рта увеличивает риск общей смертности. Важно знать, к чему может привести, на первый взгляд, обыкновенный кариес и когда от него срочно нужно избавляться.

1.  Преждевременная смерть от онкологии

Отсутствие тщательного ухода за зубами увеличивает риск преждевременной смерти от рака. Всё из-за вредоносных бактерий, которые живут в полости рта. Исследователи обнаружили, что пациенты, у которых была высокая бактериальная нагрузка на поверхность зубов и карманов десен, скорее всего, умерли от рака раньше времени. Их риск смерти увеличился на целых 80%.

2. Сердечно-сосудистый риск

Распространенность сердечных заболеваний у пациентов с пародонтитом или заболеваниями десен на 25-50% выше, чем у здоровых людей. Считается, что кариес или разрушение зубов и периодонтит способствуют воспалительному состоянию в организме. Это постоянное воспаление может ускорить атеросклеротический процесс, в результате чего бляшки оседают внутри артерий. Это приводит к утолщению артерий и ишемической болезни сердца.

3. Заболевания десен

Двое из трех взрослых в возрасте 65 лет и старше страдают заболеванием десен. Это связано с плохой гигиеной полости рта. Воспаление десен в итоге ведет к потере зубов, а также многим другим, немаловажным проблемам со здоровьем.

Люди с заболеваниями десен чаще страдают повышенным кровяным давлением, диабетом, ревматоидным артритом, остеопорозом, болезнью Альцгеймера и пневмонией, хотя не доказано, что именно заболевание десен вызывает эти состояния.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что безобидный недуг оказался признаком рака, а также о том, что происходит с организмом человека, который каждый день ест шоколад.



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Источник: https://www.thehealthsite.com/oral-health/ignoring-cavities-can-kill-you-3-life-threatening-illnesses-caused-by-dental-decay-k0218-555437/
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