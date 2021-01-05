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Главная Новости Здоровье диета и питание Что происходит с организмом человека, который каждый день ест шоколад
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Что происходит с организмом человека, который каждый день ест шоколад

Шоколад может принести здоровью человека большую пользу

сегодня, 10:42
Автор:

Мокрик Анастасия

Любители ежедневно побаловать себя порцией шоколада могут даже не догадываться, что происходит с их организмом в это время. Для того чтобы он приносил здоровью максимальную пользу, нужно правильно подойти к выбору данной сладости.

Что происходит с организмом человека, который каждый день ест шоколад

Ежедневное употребление шоколада полезно для здоровья - фото с открытых источников

Исследование, опубликованное в журнале косметической дерматологии в 2009 году, показало, что ежедневное использование в пищу черного шоколада с высоким содержанием флаванолов, вдвое усилило защиту от солнечного света. Однако нужно учитывать, что те же флаванолы могут снизить артериальное давление.

Одно исследование, проведенное учеными из немецкой университетской клиники Кельна и опубликованное WebMD, показало, что ежедневное употребление 30 калорий шоколада снижает кровяное давление у людей с риском развития гипертонии. Секрет в том, что употреблять нужно тот шоколад, который содержит наибольшее количество какао. У участников исследования, которые каждый день ели белый шоколад, не содержащий какао, не было абсолютно никаких изменений кровяного давления.

Ежедневное употребление шоколада во время полуденного спада может улучшить ваше настроение, но также может отправить вас в сон. Хотя шоколад действительно содержит кофеин, темный шоколад содержит серотонин, который помогает расслабиться и может вызвать сонливость.

По данным медицинской исследовательской группы Johns Hopkins Medicine, люди, которые ели темный шоколад, меньше нервничали. И это подтверждается некоторыми научными данными. После того как участники каждый день ели шоколад, исследователи обнаружили, что уровень гормона кортизола, который вызывает стресс, снизился. Это не только полезно для здравого ума, но и более низкий уровень стресса полезен для поддержания здоровья сердца. Эти гормоны могут помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что почему вафли вредны для здоровья, а также о том, что диетологи из Японии назвали пять полезных свойств кофе.



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Источник: https://www.thelist.com/205489/when-you-eat-chocolate-every-day-this-is-what-happens-to-your-body/
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