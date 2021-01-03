Вафли вредны для здоровья

Эксперты считают, что готовые вафли лучше не употреблять в пищу

Фото: my-power.info

Содержание в вафлях транс-жиров может быть одной из главных причин вредности вафель.

В упаковке вафель содержится примерно пять столовых ложек сахара, что гораздо выше, чем пять дневных норм употребления сахара, соответственно, вафли - очень калорийны. Поэтому их не следует употреблять людям, склонным к полноте.

Кроме этого, бюджетные вафли делают из некачественного пальмового масла, которое очень вредно для здоровья. Впрочем, эксперты уверяют, что даже покупая очень дорогие сладости, нельзя быть уверенным, что в составе нет пальмового масла.

Единственным выходом из этой ситуации является употребление выпечки только домашнего приготовления. А для её приготовления покупать качественное сливочное масло и, по возможности, уменьшать количество сахара.

Напомним, почему не с начала года, когда принято начинать жизнь "по-новому"? А вот несколько доводов. - начало года – это первое января. Давай честно: проснувшись, ты наешься вкусняшках, покрытых майонезом, жарено-печеного-копченого. Потом пойдёшь в гости и продолжишь в том же духе. Перейдя на здоровое питание, многие борцы за здоровое питание считают, что можно встретить праздники в " том самом" платье. Наш организм устроен так, что с наступлением холодов переходит в режим "запасливого хомяка". Это те самые + 2-5 кг, которые так сложно согнать с тела весной. Не будем писать про банальное "полезно", все и так в курсе, но продолжают упорно кушать картошку фри, дешевый̆ шоколад и пить газированные напитки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!