Вафли вредны для здоровья

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Ольга Чародий
Эксперты считают, что готовые вафли лучше не употреблять в
пищу
Фото: my-power.info
Содержание в вафлях транс-жиров может быть одной из главных
причин вредности вафель.
В упаковке вафель содержится примерно пять столовых ложек
сахара, что гораздо выше, чем пять дневных норм употребления сахара,
соответственно, вафли - очень калорийны.
Поэтому их не следует употреблять людям, склонным к полноте.
Кроме этого, бюджетные вафли делают из некачественного
пальмового масла, которое очень вредно для здоровья. Впрочем, эксперты уверяют,
что даже покупая очень дорогие сладости, нельзя быть уверенным, что в составе
нет пальмового масла.
Единственным выходом из этой ситуации является употребление выпечки только домашнего приготовления. А для её приготовления покупать качественное сливочное масло и, по возможности, уменьшать количество сахара.
Напомним, почему не с начала года, когда принято начинать жизнь "по-новому"? А вот несколько доводов. - начало года – это первое января. Давай честно: проснувшись, ты наешься вкусняшках, покрытых майонезом, жарено-печеного-копченого. Потом пойдёшь в гости и продолжишь в том же духе. Перейдя на здоровое питание, многие борцы за здоровое питание считают, что можно встретить праздники в " том самом" платье. Наш организм устроен так, что с наступлением холодов переходит в режим "запасливого хомяка". Это те самые + 2-5 кг, которые так сложно согнать с тела весной. Не будем писать про банальное "полезно", все и так в курсе, но продолжают упорно кушать картошку фри, дешевый̆ шоколад и пить газированные напитки.
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