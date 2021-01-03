kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.01.2021

BTC/USD

32380.29

ETH/USD

777.63

LTC/USD

137.92

НБУ 03.01.2021

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Вафли вредны для здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

Вафли вредны для здоровья

Известно, что здоровое питание – это не только употребление в пищу полезных продуктов, но и отказ от вредных. Убирая все ненужное из своего рациона, мы избавляем организм от мусора, способствуем улучшению его состояния, а также похудению и оздоровлению

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты считают, что готовые вафли лучше не употреблять в пищу

Вафли вредны для здоровья

Фото: my-power.info

Содержание в вафлях транс-жиров может быть одной из главных причин вредности вафель. 

В упаковке вафель содержится примерно пять столовых ложек сахара, что гораздо выше, чем пять дневных норм употребления сахара, соответственно, вафли -  очень калорийны. Поэтому их не следует употреблять людям, склонным к полноте.

Кроме этого, бюджетные вафли делают из некачественного пальмового масла, которое очень вредно для здоровья. Впрочем, эксперты уверяют, что даже покупая очень дорогие сладости, нельзя быть уверенным, что в составе нет пальмового масла.

Единственным выходом из этой ситуации является употребление выпечки только домашнего приготовления. А для её приготовления покупать качественное сливочное масло и, по возможности, уменьшать количество сахара.

Напомним, почему не с начала года, когда принято начинать жизнь "по-новому"? А вот несколько доводов.  - начало года – это первое января. Давай честно: проснувшись, ты наешься вкусняшках, покрытых майонезом, жарено-печеного-копченого. Потом пойдёшь в гости и продолжишь в том же духе.  Перейдя на здоровое питание, многие борцы за здоровое питание считают, что можно встретить праздники в " том самом" платье.  Наш организм устроен так, что с наступлением холодов переходит в режим "запасливого хомяка". Это те самые + 2-5 кг, которые так сложно согнать с тела весной. Не будем писать про банальное "полезно", все и так в курсе, но продолжают упорно кушать картошку фри, дешевый̆ шоколад и пить газированные напитки.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://my-power.info/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ