Здоровое питание – залог долголетия

Язык
Coinspot 14.12.2020
BTC/USD
19083.19
ETH/USD
587.18
LTC/USD
81.59
НБУ 14.12.2020
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Ученые и врачи последние несколько лет бьются над тем, чтобы многие отказывались
от быстрой еды и переходили на здоровое
питание. Врачи привели несколько
доводов, почему стоит перейти на здоровое питание.
ФОТО: Из открытых источников
Почему не с начала года, когда принято начинать жизнь
"по-новому"? А вот несколько доводов.
- начало года – это
первое января. Давай честно: проснувшись, ты наешься вкусняшках, покрытых
майонезом, жарено-печеного-копченого. Потом пойдёшь в гости и продолжишь в
том же духе. – Перейдя на здоровое
питание, многие борцы за здоровое питание считают, что можно встретить праздники
в " том самом" платье.
- Наш организм устроен
так, что с наступлением холодов переходит в режим "запасливого хомяка". Это те
самые + 2-5 кг, которые так сложно согнать с тела весной.
- не будем писать про
банальное "полезно", все и так в курсе, но продолжают упорно кушать картошку
фри, дешевый̆ шоколад и пить газированные напитки.
Собственно, вопрос "зачем?" обычно не возникает. У желающих
перейти на ПП возникает вопрос "как?"
Как заставить себя? Можно, конечно, заниматься аутотренингом,
как героини известного фильма, и твердить морковке, которая никак не вызывает
аппетит: "ты самая обаятельная и привлекательная!"
Но это не сработает. Секрет в том, чтобы переключить фокус,
воспринимая переход на ПП как новый уровень твоих взаимоотношений с телом. Ты
ему — полезное топливо, оно тебе – супер энергию и дополнительную
работоспособность на реализацию, скажем, творческих идей.
"Как только перестаем думать о ПП как о диете, ограничивающей наш выбор – дело пойдет на лад", — считают борцы здоровое питания.
Напомним, "Комментарии" писали, что в социальном, романтическом или профессиональном контексте то, что вы "говорите" своим телом, может оказывать большее влияние, чем слова, произносимые вами. Люди слышат только 5% того, что вы говорите, но считывают более 70% информации с вашего тела. Невербальное общение гораздо важнее, чем вы думаете, и может иметь большое значение во всех видах взаимодействия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости