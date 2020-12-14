kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19083.19

ETH/USD

587.18

LTC/USD

81.59

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Здоровое питание – залог долголетия
commentss НОВОСТИ Все новости

Здоровое питание – залог долголетия

По словам исследователей, залогом долголетия в первую очередь является правильное питание. Они советуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми.

сегодня, 02:08
Автор:

Ольга Чародий

Ученые и врачи последние  несколько лет  бьются над тем, чтобы многие  отказывались  от  быстрой  еды и переходили  на  здоровое питание. Врачи привели несколько  доводов, почему стоит перейти на здоровое питание.

Здоровое питание – залог долголетия

ФОТО: Из открытых источников

Почему не с начала года, когда принято начинать жизнь "по-новому"? А вот несколько доводов.

 - начало года – это первое января. Давай честно: проснувшись, ты наешься вкусняшках, покрытых майонезом, жарено-печеного-копченого. Потом пойдёшь в гости и продолжишь в том же духе.  – Перейдя на здоровое питание, многие борцы за здоровое питание считают, что можно встретить праздники в " том самом" платье.

 - Наш организм устроен так, что с наступлением холодов переходит в режим "запасливого хомяка". Это те самые + 2-5 кг, которые так сложно согнать с тела весной.

 - не будем писать про банальное "полезно", все и так в курсе, но продолжают упорно кушать картошку фри, дешевый̆ шоколад и пить газированные напитки.

Собственно, вопрос "зачем?" обычно не возникает. У желающих перейти на ПП возникает вопрос "как?"

Как заставить себя? Можно, конечно, заниматься аутотренингом, как героини известного фильма, и твердить морковке, которая никак не вызывает аппетит: "ты самая обаятельная и привлекательная!"

Но это не сработает. Секрет в том, чтобы переключить фокус, воспринимая переход на ПП как новый уровень твоих взаимоотношений с телом. Ты ему — полезное топливо, оно тебе – супер энергию и дополнительную работоспособность на реализацию, скажем, творческих идей.

"Как только перестаем думать о ПП как о диете, ограничивающей наш выбор – дело пойдет на лад", — считают  борцы   здоровое питания. 

Напомним, "Комментарии" писали, что в социальном, романтическом или профессиональном контексте то, что вы "говорите" своим телом, может оказывать большее влияние, чем слова, произносимые вами. Люди слышат только 5% того, что вы говорите, но считывают более 70% информации с вашего тела. Невербальное общение гораздо важнее, чем вы думаете, и может иметь большое значение во всех видах взаимодействия.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://minzdrav.gov.by/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ