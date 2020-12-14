Здоровое питание – залог долголетия

Ученые и врачи последние несколько лет бьются над тем, чтобы многие отказывались от быстрой еды и переходили на здоровое питание. Врачи привели несколько доводов, почему стоит перейти на здоровое питание.

ФОТО: Из открытых источников

Почему не с начала года, когда принято начинать жизнь "по-новому"? А вот несколько доводов.

- начало года – это первое января. Давай честно: проснувшись, ты наешься вкусняшках, покрытых майонезом, жарено-печеного-копченого. Потом пойдёшь в гости и продолжишь в том же духе. – Перейдя на здоровое питание, многие борцы за здоровое питание считают, что можно встретить праздники в " том самом" платье.

- Наш организм устроен так, что с наступлением холодов переходит в режим "запасливого хомяка". Это те самые + 2-5 кг, которые так сложно согнать с тела весной.

- не будем писать про банальное "полезно", все и так в курсе, но продолжают упорно кушать картошку фри, дешевый̆ шоколад и пить газированные напитки.

Собственно, вопрос "зачем?" обычно не возникает. У желающих перейти на ПП возникает вопрос "как?"

Как заставить себя? Можно, конечно, заниматься аутотренингом, как героини известного фильма, и твердить морковке, которая никак не вызывает аппетит: "ты самая обаятельная и привлекательная!"

Но это не сработает. Секрет в том, чтобы переключить фокус, воспринимая переход на ПП как новый уровень твоих взаимоотношений с телом. Ты ему — полезное топливо, оно тебе – супер энергию и дополнительную работоспособность на реализацию, скажем, творческих идей.

"Как только перестаем думать о ПП как о диете, ограничивающей наш выбор – дело пойдет на лад", — считают борцы здоровое питания.

Напомним, "Комментарии" писали, что в социальном, романтическом или профессиональном контексте то, что вы "говорите" своим телом, может оказывать большее влияние, чем слова, произносимые вами. Люди слышат только 5% того, что вы говорите, но считывают более 70% информации с вашего тела. Невербальное общение гораздо важнее, чем вы думаете, и может иметь большое значение во всех видах взаимодействия.



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