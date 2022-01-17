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Комаровский рассказал, при каких симптомах ОРВИ нужно обязательно обращаться к врачу

Одним из поводов для похода к доктору является температура тела выше нормальной на седьмой день заболевания

сегодня, 10:58
Автор:

Елизавета Черных
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Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), при которых необходима помощь специалиста. Об этом пишет РБК-Украина. 

Комаровский рассказал, при каких симптомах ОРВИ нужно обязательно обращаться к врачу

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

Так, обратиться к доктору необходимо при отсутствии улучшений состояния здоровья на четвертый день недуга, а также если наблюдается повышенная температура тела на седьмой день заболевания. 

Издание отмечает, что ранее Комаровский неоднократно сообщал, что в случае выявления ОРВИ ни при каких условиях нельзя принимать антибактериальные препараты. При этом очень часто медики продолжают назначать их пациентам. 

"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", — обращает внимание известный педиатр. 

Ошибочная теория гласит, что при борьбе с вирусной инфекцией, организм человека ослабевает, что в последствии приводит к осложнениям, вызванным бактериями. 

По словам Евгения Комаровского, назначение антибиотиков не избавит от риска получить воспаление легких. Заболевание возникнет, но только из-за бактерий, что уцелели после приема антибиотика. 

Отметим, что ранее медики развенчали самые популярные мифы об антибиотиках. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что по словам доктора Евгения Комаровского люди часто ошибочно принимают головную боль за повышенное артериальное давление. При этом, медик отметил, что это состояние не имеет симптомов. Если тонометр действительно показывает высокие значения, то Комаровский рекомендует прилечь и отдохнуть, а на следующее утро обратиться к семейному врачу. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/komarovskiy-nazval-dva-priznaka-orvi-kotoryh-1642326839.html
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