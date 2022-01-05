Антибиотиками называют препараты, главной задачей которых является уничтожение бактерий. Тем не менее, часто вокруг этих лекарств возникает много мифов, которые зачастую распространяются и самими врачами. Об этом сообщили медики в группе "Доказові", передает РБК-Украина.

Врачи развенчали самые популярные мифы об антибиотиках - фото из открытых источников

Так, отмечается, что антибиотики не могут снижать температуру (если она держится три дня, это не повод для приема антибиотиков).

Кроме того, такие препараты не лечат кашель, хрипы или бронхиты, поскольку 95% из них носят вирусный характер.

Прием антибиотиков не является профилактикой от бактериальных осложнений, а также не лечат вирусы и дисбактериоз.

Кроме того, препараты не становятся эффективнее через укол.

Отметим, что антибиотики — антибактериальные средства, входящие в группу антимикробных. Препараты широко применены для лечения различных инфекций.

Напомним, что ранее известный украинский врач Евгений Комаровский высказал мнение по поводу применения антибиотиков при коронавирусном заболевании. Медик отметил, что показанием для приема препарата является обнаружение бактериальной инфекции. Вирусная инфекция антибиотиками не лечится. Кроме того, перед тем, как начинать прием таких препаратов, необходима консультация и рекомендация специалиста.

Ранее сообщалось, что любые лекарства, которые мы принимаем для борьбы с различными болезнями, имеют свои противопоказания и побочные эффекты. Особое внимание медики предоставляют использованию антибиотиков, которые, как известно, нельзя смешивать с алкоголем. Причины такого запрета — в материале издания "Комментарии".

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