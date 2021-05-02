Антибиотики и алкоголь: почему их нельзя смешивать

Любые лекарства, которые мы принимаем для борьбы с различными болезнями, имеют свои противопоказания и побочные эффекты. Особое внимание медики предоставляют использованию антибиотиков, которые, как известно, нельзя смешивать с алкоголем. Причины такого запрета рассказали The Times of India.



Алкоголь и антибиотики нельзя смешивать. Фото из открытых источников

Хотя алкоголь и оказывает разрушительное воздействие на человеческий организм, многие празднования без него не обходятся. Однако люди, которые пьют антибиотики, должны воздержаться от употребления такого рода напитков.

Все потому, что смешивание этих двух пунктов может привести к усугублению побочных эффектов от лекарства. Специалисты даже просят обращать внимание на состав сиропов от кашля или ополаскивателей для ротовой полости — чтобы в них также не оказалось различных алкогольных примесей.

Считается, что алкоголь не уменьшает эффективности принимаемых антибиотиков. Однако человеческому организму в таком случае может понадобиться куда больше времени для восстановления или борьбы с болезнью, нежели прежде.

Все дело в том, что при любом заболевании нам важно выдерживать правильный водный баланс. Алкогольные напитки же обеспечивают нам обратный эффект — обезвоживание. От этого может напрямую зависеть последующее самочувствие.

Также смешивание алкоголя и лекарств очень плохо влияет на нашу печень. В некоторых случаях вы даже можете "обеспечить" ей токсический отек, с которым придется дополнительно разбираться.

Все потому, что печень уже работает и над сопротивлением инфекции, находящейся в организме, и над последствием приема антибиотиков. При добавлении к этому еще и алкоголя орган попросту может не справиться с нагрузкой.

Специалисты утверждают, что пить алкоголь следует не раньше, чем через три дня после окончания курса антибиотиков. В противном случае можете ожидать хотя бы минимального "возмущения" от организма — тошноты или диареи.

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