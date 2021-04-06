С какими продуктами нельзя сочетать антибиотики

Есть продукты питания, которые нельзя принимать вместе с антибиотиками, потому что они могут негативно повлиять на эффективность препарата. Врач-кардиолог Екатерина Амосова рассказала, от чего следует отказаться на время лечебного курса.

какие продукты нельзя употреблять с антибиотиками (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что речь идет не только об алкогольных напитках или цитрусовых, в частности грейпфруте, усиливающем действие некоторых лекарств, но и многих других продуктах, которые люди считают своими "помощниками".

По словам врача, на время приема отдельных антибиотиков (тетрациклина, доксациклина и ципрофлоксацина) следует ограничить в рационе молочные продукты (твердый сыр, молоко, йогурт), потому что они препятствуют их всасыванию в желудке. Чтобы избежать негативной реакции, нужно разграничить время употребления антибиотиков и этих продуктов, например, принимайте препарат за один-два час до употребления "молочки".

Кроме этого, опасными при взаимодействии с антибиотиками будут ферментированные продукты: копчености, сухофрукты, авокадо, бананы, квашенина. Дело в том, что в их составе есть тирамин — природный биорегулятор, а ингибиторы моноаминоксидазы (лекарства от депрессии, болезней и Альцгеймера) способны уменьшить его расщепление в организме, тем самым повысив его уровень, а это грозит резким повышением давления. Тот же механизм действия с тирамином свойствен и антибиотику линезолида.

Еще эксперт отметила зеленые овощи (шпинат, петрушку), которые богаты на витамин К. Их нельзя употреблять, например, вместе с варфарином — антикоагулянтом непрямого действия, потому что они тормозят его противосвертываемый эффект.

В списке продуктов, которые "не дружат" с антибиотиками оказался и кофе. Некоторые препараты (ципрофлоксацин, норфооксацин, эноксацин) способны усилить действие кофеина на организм, в результате могут возникнуть головные боли, бессонница и т. д.

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