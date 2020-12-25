20 лучших природных антибиотиков

В пик ОРВИ медики акцентируют внимание на том, что бездумное использование антибиотиков приводит к тяжелому течению респираторных заболеваний. При этом повысить защитные функции организма можно с помощью природных антибиотиков.

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К ним относятся: базилик, брусника, голубика, горчица, гранат, грейпфрут, имбирь, калина красная, капуста, клюква, корица, красное и белое сухое вино, лимон, лук, малина, мёд и прополис, облепиха, редька, хрен, чёрная смородина, чеснок, — все они обладают антибактериальным эффектом и эффективно используются как в народной, так и в официальной медицине. Употребление этих продуктов в ежедневном рационе поможет повысить иммунитет и справится с возбудителями респираторных заболеваний, а также решат проблему зимнего авитаминоза.

Ранее издание "Комментарии" писали, что медики назвали перечень продуктов, а которых стоит забыть на некоторое время после приема антибиотиков. Эти продукты способствуют возникновению болей в животе, тошноте и даже нарушению ритма сердца. Алкоголь, грейпфрут, дрожжи и сахар — именно это, по мнению специалистов, нежелательно употреблять в пищу несколько дней после курса лечения антибиотиками, так как данные продукты мешают правильному усвоению препаратов. В последствии возникают неприятные симптомы. Медики утверждают, что прием антибиотиков может спровоцировать кандидоз (разновидность грибковой инфекции), а сладости и выпечка как раз-таки способствуют усилению болезни. Чтобы нейтрализовать побочные эффекты, нужно прибегнуть к помощи пробиотиков. Чтобы позаботиться о желудочно-кишечном тракте, специалисты советуют употреблять квашеную капусту, каши из цельного зерна, свежие овощи, фрукты, ягоды облепихи и натуральные йогурты.

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