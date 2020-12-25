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20 лучших природных антибиотиков

Лекарственные аптечные антибиотики, которые, помимо положительного действия, вызывают нежелательные побочные эффекты, иногда можно заменить природными антибиотиками

сегодня, 00:22
Автор:

Ольга Чародий

В пик ОРВИ медики акцентируют внимание на том, что бездумное использование антибиотиков приводит к тяжелому течению респираторных заболеваний. При этом повысить защитные функции организма можно с помощью природных антибиотиков.

20 лучших природных антибиотиков

ФОТО: Из открытых источников

К ним относятся: базилик, брусника, голубика, горчица, гранат, грейпфрут, имбирь, калина красная, капуста, клюква, корица, красное и белое сухое вино, лимон, лук, малина, мёд и прополис, облепиха, редька, хрен, чёрная смородина, чеснок, — все они обладают антибактериальным эффектом и эффективно используются как в народной, так и в официальной медицине. Употребление этих продуктов в ежедневном рационе поможет повысить иммунитет и справится с возбудителями респираторных заболеваний, а также решат проблему зимнего авитаминоза.

Ранее издание "Комментарии" писали, что медики назвали перечень продуктов, а которых стоит забыть на некоторое время после приема антибиотиков. Эти продукты способствуют возникновению болей в животе, тошноте и даже нарушению ритма сердца. Алкоголь, грейпфрут, дрожжи и сахар — именно это, по мнению специалистов, нежелательно употреблять в пищу несколько дней после курса лечения антибиотиками, так как данные продукты мешают правильному усвоению препаратов. В последствии возникают неприятные симптомы.  Медики утверждают, что прием антибиотиков может спровоцировать кандидоз (разновидность грибковой инфекции), а сладости и выпечка как раз-таки способствуют усилению болезни. Чтобы нейтрализовать побочные эффекты, нужно прибегнуть к помощи пробиотиков.  Чтобы позаботиться о желудочно-кишечном тракте, специалисты советуют употреблять квашеную капусту, каши из цельного зерна, свежие овощи, фрукты, ягоды облепихи и натуральные йогурты.




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Источник: https://www.alvalinekuhni.com/single-post/2018/11/09/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%
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