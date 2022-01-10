Комаровский рассказал, как справиться с повышенным давлением и назвал его ложный симптом

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Елизавета Черных
По словам известного украинского врача Евгения Комаровского, повышенное давление не имеет симптомов. Головная боль не является его признаком. Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Евгений Комаровский - фото из открытых источников
Комаровский отметил, что высокое давление — проблема, с которой сталкивается 90% населения старше 60 лет. При этом люди часто неправильно определяют недуг.
Медик рассказывает, что когда человек измеряет давление и понимает, что оно несколько повышенное, сразу принимает лекарство. Через некоторое время тонометр снова показывает те же значения, и человек снова пьет таблетку.
Комаровский отметил, что в случае повышенного давления необходимо прилечь и отдохнуть. На следующее утро лучше связаться с семейным врачом. Это, по словам медика, единственный алгоритм действий, который поможет справиться с состоянием.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что Евгений Комаровский подробно объяснил, чего нельзя делать в случае переохлаждения и что наоборот нужно предпринять, если у человека все признаки того, что он перемерз.
Также известный врач поделился мнением, кто больше всего выиграл от коронавирусной пандемии.
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