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Комаровский рассказал, как справиться с повышенным давлением и назвал его ложный симптом

Повышенное давления - одна из наиболее распространенных проблем пожилых людей

сегодня, 09:41
Автор:

Елизавета Черных
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По словам известного украинского врача Евгения Комаровского, повышенное давление не имеет симптомов. Головная боль не является его признаком. Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Украина 24". 

Комаровский рассказал, как справиться с повышенным давлением и назвал его ложный симптом

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

Комаровский отметил, что высокое давление — проблема, с которой сталкивается 90% населения старше 60 лет. При этом люди часто неправильно определяют недуг. 

"Вы должны знать, что у повышенного давления нет симптомов, головная боль – это не симптом повышенного давления", — отметил врач, добавив, что давление наоборот может повышаться из-за головной боли. 

Медик рассказывает, что когда человек измеряет давление и понимает, что оно несколько повышенное, сразу принимает лекарство. Через некоторое время тонометр снова показывает те же значения, и человек снова пьет таблетку.

"Еще через время вызывает скорую, она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта", — продолжает врач. 

Комаровский отметил, что в случае повышенного давления необходимо прилечь и отдохнуть. На следующее утро лучше связаться с семейным врачом. Это, по словам медика, единственный алгоритм действий, который поможет справиться с состоянием. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что Евгений Комаровский подробно объяснил, чего нельзя делать в случае переохлаждения и что наоборот нужно предпринять, если у человека все признаки того, что он перемерз. 

Также известный врач поделился мнением, кто больше всего выиграл от коронавирусной пандемии. 


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Источник: https://news.u24.ua/ua/obshestvo-news/15579-kak-zhit-dolshe-komarovskiy-dal-dva-soveta
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