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Когда нужно беспокоиться из-за хруста в суставах

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, почему могут хрустеть суставы и когда стоит обратиться к врачу

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий

У многих людей появляется хруст в суставах, такое бывает в результате выработки маленького количества синовиальной жидкости. Мануальный терапевт Андрей Кабычкин объяснил, когда хруст суставов считается нормальным, а когда стоит обратиться на обследование к специалисту.

Когда нужно беспокоиться из-за хруста в суставах

Хруст в суставах (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что после зимы люди начинают возвращаться к более активным и интенсивным физическим нагрузкам. Но за этот период из-за снижения активности в суставах могут возникать щелчки и хрусты. Это говорит о том, что синовиальной жидкости недостаточно. Если человек ведет активный образ жизни, тогда у него улучшенное кровообращение и синовиальная жидкость выделяется лучше, чтобы смазывать суставы. 

Медик отметил, когда люди хрустят костяшками пальцев — это обычное явление, не указывающее на какие-либо патологии. Но, когда хруст суставов сопровождается болью, тогда это служит "тревожным" звоночком. 

Отметим, что хруст в колене может указывать на артрит, остеоартроз, травмы и малоподвижный способ жизни. Если в дополнении к хрусту наблюдается боль, отек, покраснение или уплотнение околосуставной ткани, это указывает на развитие патологического процесса. А вот хруст в позвоночнике может скрывать такие болезни, как остеохондроз, сколиоз, грыжи, солеотложения. Среди причин треска в тазобедренном суставе выделяют: артроз, подагру, воспаление связок, изнашивание суставов. 

Напомним, эксперты рассказали, опасно ли хрустеть суставами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди сталкиваются с болью в суставах, которая серьезно осложняет жизнь. И очень часто эта проблема может указывать на ряд заболеваний, которые нельзя оставлять без внимания.


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Источник: https://lenta.ua/mediki-rasskazali-kogda-nuzhno-bespokoitsya-iz-za-hrusta-v-sustavah-94913/
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