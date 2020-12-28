Не артрит: 5 болезней, при которых болят суставы

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Светлана Шкурупий
Многие люди сталкиваются с болью в суставах, которая серьезно осложняет жизнь. И очень часто эта проблема может указывать на ряд заболеваний, которые нельзя оставлять без внимания.
на какие заболевания указывает боль в суставах (фото из открытых источников)
Болезнь Крона
Это воспалительное заболевание кишечника, которое может привести к болям в суставах. Так что, если вдобавок к этому симптому, у вас регулярно появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, пора обратиться к врачу.
Поражения кожи
Вызвать боль, припухлость, отеки суставов и кистей может псориатический артрит. Это заболевание развивается в процессе течения псориаза и может возникнуть в любом возрасте. В таких ситуациях очень важно обратиться вовремя за помощью к врачу.
Болезнь Лайма
Длительное время эта болезнь, вызванная укусом клеща, может не проявляться. А после дает о себе знать с помощью болевых ощущений и припухлости в области коленных суставов. Стоит обратиться к врачу и пройти курс лечения.
Болезни щитовидной железы
Щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган, контролирующий работу всего организма. Сбои в ее работе могут "маскироваться" под проявления самых разных болезней. Чувство усталости, увеличение веса и другие симптомы, в том числе и боль в области суставов, входят в этот список.
Рак кости
На долю этого вида рака приходится всего один процент всех злокачественных опухолей. И один из его признаков – дискомфорт, отечность и боли в области поражения кости, которые могут ощущаться как боли в суставах.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, какие полезные привычки помогут сохранить здоровье суставов.
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