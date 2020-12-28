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Главная Новости Здоровье наше тело Не артрит: 5 болезней, при которых болят суставы
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Не артрит: 5 болезней, при которых болят суставы

Боль в суставах — это лишь верхушка «айсберга»

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди сталкиваются с болью в суставах, которая серьезно осложняет жизнь. И очень часто эта проблема может указывать на ряд заболеваний, которые нельзя оставлять без внимания.

Не артрит: 5 болезней, при которых болят суставы

на какие заболевания указывает боль в суставах (фото из открытых источников)

Болезнь Крона

Это воспалительное заболевание кишечника, которое может привести к болям в суставах. Так что, если вдобавок к этому симптому, у вас регулярно появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, пора обратиться к врачу. 

Поражения кожи

Вызвать боль, припухлость, отеки суставов и кистей может псориатический артрит. Это заболевание развивается в процессе течения псориаза и может возникнуть в любом возрасте. В таких ситуациях очень важно обратиться вовремя за помощью к врачу.

Болезнь Лайма

Длительное время эта болезнь, вызванная укусом клеща, может не проявляться. А после дает о себе знать с помощью болевых ощущений и припухлости в области коленных суставов. Стоит обратиться к врачу и пройти курс лечения.

Болезни щитовидной железы

Щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган, контролирующий работу всего организма. Сбои в ее работе могут "маскироваться" под проявления самых разных болезней. Чувство усталости, увеличение веса и другие симптомы, в том числе и боль в области суставов, входят в этот список. 

Рак кости

На долю этого вида рака приходится всего один процент всех злокачественных опухолей. И один из его признаков – дискомфорт, отечность и боли в области поражения кости, которые могут ощущаться как боли в суставах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, какие полезные привычки помогут сохранить здоровье суставов.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/ne-artrit-6-bolezney-pri-kotoryh-bolyat-sustavy/
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