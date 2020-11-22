Какие привычки помогут сохранить здоровье суставов

С возрастом у человека замедляется обмен веществ, и ткани суставов также подвергаются изменениям. Чтобы не допустить их повреждения и воспалительных процессов, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких привычек.

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Следите за весом

Врачи говорят, что для защиты суставов очень важно контролировать свой вес, ведь дополнительные килограммы создают серьезную нагрузку на колени. При чем, наибольший вред оказывает висцеральный жир, который накапливается в области живота, вокруг жизненно важных органов.

Перейдите на средиземноморский рацион

Для того, чтобы предотвратить заболевание суставов, эксперты советуют переходить на средиземноморскую диету, в основе которой преимущественно растительная пища (овощи, фрукты, бобовые, орехи). Необходимо придерживаться правильного питания и отказаться от продуктов, которые вызывают воспаление.

Больше пейте

Также необходимо следить за своим водным балансом. Учитывая то, что хрящевая ткань на 80% состоит из воды, то именно она поддерживает здоровье суставов, смазывает их, доставляет питательные вещества и очищает от солей и токсинов.

Занимайтесь спортом

Сохранить суставы здоровыми помогает и физическая активность. Так что занимайтесь плаванием, ходьбой, ездой на велосипеде и другими умеренными упражнениями, которые помогут контролировать вес и будут стимулировать производство хрящевой ткани.

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