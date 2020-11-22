kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

18603.23

ETH/USD

540.11

LTC/USD

85.25

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Какие привычки помогут сохранить здоровье суставов
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие привычки помогут сохранить здоровье суставов

Здоровье суставов - важный критерий полноценной жизни

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

С возрастом у человека замедляется обмен веществ, и ткани суставов также подвергаются изменениям. Чтобы не допустить их повреждения и воспалительных процессов, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких привычек.

Какие привычки помогут сохранить здоровье суставов

Wavebreakmedia | Getty Images/iStockphoto

Следите за весом

Врачи говорят, что для защиты суставов очень важно контролировать свой вес, ведь дополнительные килограммы создают серьезную нагрузку на колени. При чем, наибольший вред оказывает висцеральный жир, который накапливается в области живота, вокруг жизненно важных органов.

Перейдите на средиземноморский рацион

Для того, чтобы предотвратить заболевание суставов, эксперты советуют переходить на средиземноморскую диету, в основе которой преимущественно растительная пища (овощи, фрукты, бобовые, орехи). Необходимо придерживаться правильного питания и отказаться от продуктов, которые вызывают воспаление. 

Больше пейте

Также необходимо следить за своим водным балансом. Учитывая то, что хрящевая ткань на 80% состоит из воды, то именно она поддерживает здоровье суставов, смазывает их, доставляет питательные вещества и очищает от солей и токсинов.

Занимайтесь спортом

Сохранить суставы здоровыми помогает и физическая активность. Так что занимайтесь плаванием, ходьбой, ездой на велосипеде и другими умеренными упражнениями, которые помогут контролировать вес и будут стимулировать производство хрящевой ткани. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем сигнализирует хруст и щелчки в суставах.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/5-privychek-dlya-zashchity-sustavov-kotorye-nuzhny-posle-50-let/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ