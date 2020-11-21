Каких продуктов следует избегать при артрите

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Светлана Шкурупий
Артрит — распространенное воспалительное заболевание, которое в первую очередь поражает суставы. Людям, страдающим этим недугом, врачи не рекомендуют употреблять ряд продуктов, потому что они могут усилить воспаление. Что стоит исключить из рациона?
фото из открытых источников
Продукты с высоким содержанием сахара
Ученые не рекомендуют злоупотреблять продуктами, в которых содержится много сахара, потому что они могут усугубить симптомы заболевания. Плюс ко всему, сладости провоцируют набор лишнего веса, а это увеличивает нагрузку на суставы.
Обработанные продукты.
В этот список входят полуфабрикаты, сухие завтраки, консервы, замороженные овощи и другие продукты. В их составе много сахара, соли и различных химических добавок, которые приводят к многим заболеваниям, в том числе и сердечно-сосудистых.
Алкогольные напитки
Ученые доказали, что частое употребление спиртных напитков может усилить симптомы подагры, которая является разновидностью артрита. Пристрастие к алкогольным напиткам в целом серьезно "бьет" по здоровью организма.
Обработанное мясо
Еще одна категория продуктов, которые следует исключить, если у вас артрит. Откажитесь от сосисок, колбас, различных копченостей, потому что они усугубляют воспалительный процесс, а также вредят сердцу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19.
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