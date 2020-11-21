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Каких продуктов следует избегать при артрите

Для артрита характерны боли в суставе, особенно при движении

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Артрит — распространенное воспалительное заболевание, которое в первую очередь поражает суставы. Людям, страдающим этим недугом, врачи не рекомендуют употреблять ряд продуктов, потому что они могут усилить воспаление. Что стоит исключить из рациона?

Каких продуктов следует избегать при артрите

фото из открытых источников

Продукты с высоким содержанием сахара

Ученые не рекомендуют злоупотреблять продуктами, в которых содержится много сахара, потому что они могут усугубить симптомы заболевания. Плюс ко всему, сладости провоцируют набор лишнего веса, а это увеличивает нагрузку на суставы. 

Обработанные продукты. 

В этот список входят полуфабрикаты, сухие завтраки, консервы, замороженные овощи и другие продукты. В их составе много сахара, соли и различных химических добавок, которые приводят к многим заболеваниям, в том числе и сердечно-сосудистых. 

Алкогольные напитки

Ученые доказали, что частое употребление спиртных напитков может усилить симптомы подагры, которая является разновидностью артрита. Пристрастие к алкогольным напиткам в целом серьезно "бьет" по здоровью организма. 

Обработанное мясо

Еще одна категория продуктов, которые следует исключить, если у вас артрит. Откажитесь от сосисок, колбас, различных копченостей, потому что они усугубляют воспалительный процесс, а также вредят сердцу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19.


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Источник: https://doctor.ndtv.com/bones-joints/arthritis-diet-avoid-these-foods-and-drinks-to-fight-inflammation-effectively-2313713
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