kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

17467.79

ETH/USD

474.78

LTC/USD

72.92

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье фармация Лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19, - ученые
commentss НОВОСТИ Все новости

Лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19, - ученые

Препарат помогает блокировать распространение вируса в клетках человека

сегодня, 18:10
Автор:

Елизавета Черных

Лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19, по большей мере у пожилых людей. Об этом сообщает издание Science Daily. 

Лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19, - ученые

ФОТО: Из открытых источников

Ученым из Имперского колледжа Лондона и Каролинского института удалось установить связь между препаратами для лечения заболеваний суставов и риском смертности от коронавируса. 

В ходе проводимых исследований, 83 пациентам, средний возраст которых составлял 81 год, и все они страдали от инфекции COVID-19 в легкой или тяжелой формах, получали лекарство под названием "Барицитиниб". Это лекарство обычно используется для лечения ревматоидного артрита.

Специалисты выяснили, что у пациентов, которые принимали лекарство, риск смерти был на 71% ниже, чем у пациентов, которые не принимали препарат. Результаты исследования продемонстрировали, что действие препарата может происходить двумя способами: уменьшать повреждения органов, вызванные воспалением, и блокировать проникновение вируса в клетки человека.

Группа ученых также сообщила, что полученные результаты отслеживаются в крупномасштабных клинических испытаниях.

Как сообщали "Комментарии" ранее, от коронавируса умер еще один известный украинский и российский режиссер. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201113154622.htm
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ