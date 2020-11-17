Лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19, - ученые

Лекарства от артрита могут снизить риск смерти от COVID-19, по большей мере у пожилых людей. Об этом сообщает издание Science Daily.

ФОТО: Из открытых источников

Ученым из Имперского колледжа Лондона и Каролинского института удалось установить связь между препаратами для лечения заболеваний суставов и риском смертности от коронавируса.

В ходе проводимых исследований, 83 пациентам, средний возраст которых составлял 81 год, и все они страдали от инфекции COVID-19 в легкой или тяжелой формах, получали лекарство под названием "Барицитиниб". Это лекарство обычно используется для лечения ревматоидного артрита.

Специалисты выяснили, что у пациентов, которые принимали лекарство, риск смерти был на 71% ниже, чем у пациентов, которые не принимали препарат. Результаты исследования продемонстрировали, что действие препарата может происходить двумя способами: уменьшать повреждения органов, вызванные воспалением, и блокировать проникновение вируса в клетки человека.

Группа ученых также сообщила, что полученные результаты отслеживаются в крупномасштабных клинических испытаниях.

Как сообщали "Комментарии" ранее, от коронавируса умер еще один известный украинский и российский режиссер.









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