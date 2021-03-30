Опасно ли хрустеть суставами: что говорят эксперты

Многие люди имеют привычку хрустеть пальцами, спиной или шеей, не понимая, что это не только вызывает раздражение у окружающих, но еще и вредит суставам. Хотя на этот счет существуют разные мнения.

Привычка хрустеть пальцами оказалась опасной (фото из открытых источников)

Некоторые эксперты говорят, что привычка "щелкать" суставами абсолютно безопасна. Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что риск заболеваний суставов не зависит от того, хрустите вы ими или нет. Также не имеет значения частота, с которой выполняется эта манипуляция, если учитывать, что она не доставляет абсолютно никакого дискомфорта.

11 лет назад американский специалист Дональд Унгер доказал, что щелканье суставов не повышает риск возникновения артрита и других заболеваний. Он провел эксперимент на себе. На протяжении 60 лет врач щелкал суставом левой руки, но ни разу правой, и утверждает, что обе руки в полном порядке.

Но есть исследования, которые доказывают обратное. Другие эксперты говорят, что хрустеть шеей и позвоночником ни в коем случае нельзя, потому что согласно гипотезе, это может привести к инсульту. Дело в том, что вдоль позвоночника расположены артерии, которые легко повредить при резком движении спиной или шеей. В результате этого приток крови в мозг перекрывается и возможны серьезные последствия.

Также ученые говорят, что привычка щелкать суставами может быть вызвана другими вредными привычками: курением и алкоголизмом.

Свое мнение высказали и ортопеды. Они считают, что этот звук образуется в сухожилиях и связках, которые при резком сгибании преодолевают небольшое сопротивление и хрустят. Врачи не рекомендуют подвергать эти связки частому растяжению, так как регулярное трение в точке соединения костей может привести к дестабилизации суставов.

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