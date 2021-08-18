Какую прическу назвали самой вредной для волос

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Светлана Шкурупий
Чтобы
волосы оставались красивыми и здоровыми, за ними нужно правильно ухаживать, а некоторые
манипуляции, которые женщины совершают со своими локонами, могут нарушить их
структуру.
Названа самая вредная прическа для волос (фото из открытых источников)
Врач-трихолог
Георгий Абрамов рассказал, что на здоровье волос негативно влияют различные
аксессуары, в частности заколки и резинки с негладкой поверхностью, потому что
они цепляют и вырывают волоски. Кроме того, стянутые сильно волосы в резинку
начинают ломаться, выпадать и со временем нарушают кровообращение в коже
головы.
А
еще локонам вредит начес, который женщины используют во время укладки. Дело в том,
что такая техника создания объема нарушает кутикулу волоса, то есть защитный слой,
который направлен от корня к кончику и похож на чешую.
Напомним, исследователи из Кореи выяснили, что масло семян тыквы на 40% ускоряет рост волос и делает их более крепкими и здоровыми. Также это масло, согласно исследованиям, укрепляет иммунную систему, улучшает обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограмм.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что выпадение волос — неприятное явление, которое может указывать на ряд серьезных проблем со здоровьем. Если в сутки женщина теряет 100-150 волоском, то паниковать, конечно же, не стоит, ведь это считается нормой. А вот резкое и обильное выпадение волос должно насторожить. Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала, что чаще всего выпадение волос может указывать на резкое похудение или гормональный сбой.
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