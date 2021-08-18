Какую прическу назвали самой вредной для волос

Чтобы волосы оставались красивыми и здоровыми, за ними нужно правильно ухаживать, а некоторые манипуляции, которые женщины совершают со своими локонами, могут нарушить их структуру.

Названа самая вредная прическа для волос (фото из открытых источников)

Врач-трихолог Георгий Абрамов рассказал, что на здоровье волос негативно влияют различные аксессуары, в частности заколки и резинки с негладкой поверхностью, потому что они цепляют и вырывают волоски. Кроме того, стянутые сильно волосы в резинку начинают ломаться, выпадать и со временем нарушают кровообращение в коже головы.

А еще локонам вредит начес, который женщины используют во время укладки. Дело в том, что такая техника создания объема нарушает кутикулу волоса, то есть защитный слой, который направлен от корня к кончику и похож на чешую.

"Высокий пучок, косички или что-то еще — никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеют. Распущенные волосы носить тоже не вредно", — отметил трихолог.

Напомним, исследователи из Кореи выяснили, что масло семян тыквы на 40% ускоряет рост волос и делает их более крепкими и здоровыми. Также это масло, согласно исследованиям, укрепляет иммунную систему, улучшает обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограмм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что выпадение волос — неприятное явление, которое может указывать на ряд серьезных проблем со здоровьем. Если в сутки женщина теряет 100-150 волоском, то паниковать, конечно же, не стоит, ведь это считается нормой. А вот резкое и обильное выпадение волос должно насторожить. Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала, что чаще всего выпадение волос может указывать на резкое похудение или гормональный сбой.

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