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Главная Новости Здоровье наше тело Названы самые частые причины выпадения волос у женщин
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Названы самые частые причины выпадения волос у женщин

С проблемой выпадения волос сталкиваются многие женщины

сегодня, 02:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы самые частые причины выпадения волос у женщин

Выпадение волос - неприятное явление, которое может указывать на ряд серьезных проблем со здоровьем. Если в сутки женщина теряет 100-150 волоском, то паниковать, конечно же, не стоит, ведь это считается нормой. А вот резкое и обильное выпадение волос должно насторожить. Об этом сообщает издание VM.

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала, что чаще всего выпадение волос может указывать на резкое похудение или гормональный сбой.

"Частая причина выпадения волос — нарушение функции щитовидной железы. Проблема может возникнуть из-за нарушения функций работы яичников и снижения уровня эстрогенов, при сахарном диабете, при развитии анемии, — все эти причины нарушают питание волосяной луковицы, — объяснила Шаповаленко.

Есть и другие частые причины временного выпадения волос — прием гормональных лекарственных препаратов, антидепрессантов, однако организм быстро адаптируется к лекарствам, проблема уходит. 

"Еще одна частая причина выпадения волос — стресс. Курение вызывает нарушение питания микроциркуляторного русла, именно маленькие сосуды снабжают каждый волосяной фолликул. Волосы могут выпадать из-за агрессивного обращения с ними", — объяснила врач.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как уберечь волосы от жары.


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