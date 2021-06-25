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Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые выяснили, какое масло на 40% ускоряет рост волос
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Ученые выяснили, какое масло на 40% ускоряет рост волос

Корейские ученые рассказала, что масло семян тыквы на 40% ускоряет рост волос и делает их более здоровыми

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы волосы были длинными, красивыми и шелковистыми, за ними нужно правильно ухаживать, а поможет в этом масло семян тыквы. Оказалось, что оно способствует росту волосяных фолликул на 40%.

Ученые выяснили, какое масло на 40% ускоряет рост волос

тыквенное масло (фото из открытых источников)

Исследователи из Кореи проверили эффективность масла сначала на лабораторных грызунах, а после на людях. Для эксперимента они пригласили около 80 мужчин, страдающих легкой и умеренной андрогенетической алопецией (наиболее распространенным видом потери волос, — прим. авт.). Добровольцев разделили на две группы, одной каждый день в течение 24 недель давали 400 мл масла семян тыквы, а другой — плацебо.

Изменение роста волос на коже головы оценивалось по четырем результатам: оценка стандартизированных клинических фотографий незаинтересованным экспертом, баллы самооценки пациентов, толщина волос на коже головы и количество волос.

Результаты эксперимента показали, что у участников из первой группы, которые использовали масло семян тыквы, рост волос, а также их густота увеличились на 40%. То есть продукт можно рассматривать как средство против андрогенетической алопеции.

Также это масло можно употреблять, согласно исследованиям, оно укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограмм. 

Напомним, если хотите, чтобы ваши волосы имели здоровый вид, были ухоженными и красивыми, тогда нужно перестать выполнять каждый день привычки, которые их ослабляют. О чем идет речь, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-трихолог Лана Богдаева рассказала, что рост волос напрямую зависит от здоровья корней, которые можно укрепить с помощью натурального средства — масла шиповника.


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Источник: https://golos.ua/news/maslo-semyan-tykvy-mozhet-uskoryt-rost-volos-na-40
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