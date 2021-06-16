Финские исследователи утверждают, что помидор должен стать незаменимым овощем в рационе, поскольку он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск инсульта на 55%.

какой продукт снижает риск инсульта на 55% / фото: goodfon

Известно, что в составе помидоров есть витамины С, К, а также калий, фосфор, марганец, магний, железо, фолаты, а также мощные антиоксидантные вещества, в частности ликопин, которые положительно действуют на все системы организма.

Ученые в ходе исследования, которое длилось более 12 лет, выяснили, что этот ярко-красный овощ способен снизить риск инсульта на 55%, а риск появления ишемического инсульта, связанного с тромбами — на 59%. И все дело в антиоксиданте, который надежде защищает организм от развития этих заболеваний.

Авторы исследования говорят, что высокий уровень ликопина в крови стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, защищает от онкологии, улучшает работу печени и обладает многими другими полезными свойствами.

Но, помидор, как и другие продукты, обладает рядом противопоказаний. Продукт не стоит употреблять людям, у которых диагностирован гастрит, желчнокаменная болезнь, заболевания печени и почек.

Напомним, что ученые из университета Колорадо выяснили, что кофе помогает снизить вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности. А антиоксиданты, которые входят в его состав, перекрывают определенные факты риска.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оливковое масло высокого качества – очень ценный для человеческого организма продукт, в котором есть полезные микроэлементы, витамины, антиоксиданты. Кардиологи особенно рекомендуют включить его в свой рацион, поскольку оно может защитить от развития опасных заболеваний, в частности инсульта.

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