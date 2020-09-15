Эксперты рассказали, какой напиток спасает от инсульта

По поводу полезности кофеина ведется много споров: кто-то убежден в его пользе, кто-то – наоборот. Ученые из университета Колорадо выяснили, что этот вкусный напиток помогает снизить вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности. А антиоксиданты, которые входят в его состав, перекрывают определенные факты риска, передает издание changeua.

Напиток, который может защитить от инсульта. Фото: unsplash

Изначально эксперты хотели узнать, как кофе влияет на сердечно-сосудистую систему. Чтобы выяснить это, они учитывали количество употребленного кофе и состояние сердечно-сосудистой системы участников эксперимента. После чего специалисты пришли к выводу, что кофе благотворно влияет на мозг, сердце и сосуды. А также снижает риск инсульта на 8 процентов, а риск сердечной недостаточности – на 7 процентов.

Доктор Лаура Стивенс рассказала, что все три проведенные исследования показали позитивную взаимосвязь между употреблением кофе и уменьшением риска развития сердечной недостаточности. Также она добавила, что во время исследования, они находили интересные факты. Они были ранее заявлены в других научных экспериментах и доказывают еще и то, что кофе может предотвратить раковые заболевания, спасти от головных болей и лишнего веса.

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