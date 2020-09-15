kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10885.25

ETH/USD

373.02

LTC/USD

49.54

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты рассказали, какой напиток спасает от инсульта
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты рассказали, какой напиток спасает от инсульта

Специалисты обнаружили позитивную взаимосвязь

сегодня, 15:42
Автор:

Любовь Блажко

По поводу полезности кофеина ведется много споров: кто-то убежден в его пользе, кто-то – наоборот. Ученые из университета Колорадо выяснили, что этот вкусный напиток помогает снизить вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности. А антиоксиданты, которые входят в его состав, перекрывают определенные факты риска, передает издание changeua.

Эксперты рассказали, какой напиток спасает от инсульта

Напиток, который может защитить от инсульта. Фото: unsplash

Изначально эксперты хотели узнать, как кофе влияет на сердечно-сосудистую систему. Чтобы выяснить это, они учитывали количество употребленного кофе и состояние сердечно-сосудистой системы участников эксперимента. После чего специалисты пришли к выводу, что кофе благотворно влияет на мозг, сердце и сосуды. А также снижает риск инсульта на 8 процентов, а риск сердечной недостаточности – на 7 процентов. 

Доктор Лаура Стивенс рассказала, что все три проведенные исследования показали позитивную взаимосвязь между употреблением кофе и уменьшением риска развития сердечной недостаточности. Также она добавила, что во время исследования, они находили интересные факты. Они были ранее заявлены в других научных экспериментах и доказывают еще и то, что кофе может предотвратить раковые заболевания, спасти от головных болей и лишнего веса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты являются самыми токсичными. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!