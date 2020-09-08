Красивая экомаркировка, к сожалению, не гарантирует безопасность и натуральность покупаемых продуктов. Детальнее о том, почему даже фермерские продукты могут нести опасность, рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский. Об этом пишет издание changeua.

Стало известно, какие продукты являются самыми токсичными. Фото: unsplash.

Специалист говорит о том, что для сохранения урожая необходимо обрабатывать его пестицидами. Именно пестициды могут плохо повлиять на здоровье человека. Потому что прежде, чем попасть на стол, продукты напитываются токсичными веществами, в которых и содержится много остаточных накопительных пестицидов.

Стоит опасаться даже овощей и фруктов, говорит Яков. Поскольку фермеры часто могут выдавать их за натуральные, несмотря на то, сколько в них ядов. Также он добавил, что самое большое количество пестицидов содержится в семечках, горохе и подсолнечном масле. И все потому, что перед сбором урожая, горох и подсолнух просушивают гербицидами.

Любоведский настоятельно советует покупать продукты только у тех производителей, которым вы доверяете, и которые проверены временем.

Ранее известный онколог Иван Карасев предупреждал об опасности рафинированного подсолнечного масла – оно может спровоцировать рак. Этот продукт в процессе рафинирования обрабатывается химическими веществами. А поскольку известно, что полностью очистить масло от них невозможно, то какая-то их часть попадает в еду.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, назван самый вредный способ приготовления мяса.



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