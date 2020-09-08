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Стало известно, какие продукты являются самыми токсичными

Не все натуральные продукты можно назвать безопасными

сегодня, 14:43
Автор:

Любовь Блажко

Красивая экомаркировка, к сожалению, не гарантирует безопасность и натуральность покупаемых продуктов. Детальнее о том, почему даже фермерские продукты могут нести опасность, рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский. Об этом пишет издание changeua.

Стало известно, какие продукты являются самыми токсичными

Стало известно, какие продукты являются самыми токсичными. Фото: unsplash.

Специалист говорит о том, что для сохранения урожая необходимо обрабатывать его пестицидами. Именно пестициды могут плохо повлиять на здоровье человека. Потому что прежде, чем попасть на стол, продукты напитываются токсичными веществами, в которых и содержится много остаточных накопительных пестицидов. 

Стоит опасаться даже овощей и фруктов, говорит Яков. Поскольку фермеры часто могут выдавать их за натуральные, несмотря на то, сколько в них ядов. Также он добавил, что самое большое количество пестицидов содержится в семечках, горохе и подсолнечном масле. И все потому, что перед сбором урожая, горох и подсолнух просушивают гербицидами.

Любоведский настоятельно советует покупать продукты только у тех производителей, которым вы доверяете, и которые проверены временем. 

Ранее известный онколог Иван Карасев предупреждал об опасности рафинированного подсолнечного масла – оно может спровоцировать рак. Этот продукт в процессе рафинирования обрабатывается химическими веществами. А поскольку известно, что полностью очистить масло от них невозможно, то какая-то их часть попадает в еду. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, назван самый вредный способ приготовления мяса.


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