Какой простой продукт убережет от инсульта и инфаркта

Оливковое масло высокого качества – очень ценный для человеческого организма продукт, в котором есть полезные микроэлементы, витамины, антиоксиданты. Кардиологи особенно рекомендуют включить его в свой рацион, поскольку оно может защитить от развития опасных заболеваний.

Оливковое масло (фото из открытых источников)

Исследователи заявили, что этот продукт богат на кальций, калий, натрий, холин, а также ненасыщенные жиры, которые являются залогом сердца и сосудов. С помощью оливкового масла, в котором есть A-IV (ApoA-IV) — аполипопротеин плазмы крови, можно снизить риск развития инфаркта и инсульта. Исследование показало, что ApoA-IV, блокируя мембранный белок IIb / IIIa, подавляет активность тромбоцитов, способных вызвать закупорку сосудов.

Кроме того, ученые выяснили, что регулярное употребление оливкового масла с овощами вызывает в желудке особую химическую реакцию В ходе этого процесса, образуются так называемые нитрокислоты жирного ряда, которые, вступая в реакцию с ферментом, способны понизить артериальное давление.

Оливковое масло также улучшает работу кишечника и поджелудочной железы, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Еще этот продукт обладает желчегонным и легким послабляющим действием, что довольно ценное и редкое свойства для растительных масел.

Напомним, что оливковое масло считается одним из наиболее эффективных натуральных средств лечения варикоза. С его помощью улучшается кровообращение в ногах и уменьшается боль и отечность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанские ученые провели исследование и выяснили, что оливковое масло эффективно очищает артерии и усиливает положительное действие "хорошего" холестерина в крови.

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