Какое заболевание может вызвать недостаток сна

Постоянный недосып может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности нарушить когнитивные функции и повысить риск развития деменции. Такие выводы сделали немецкие неврологи в ходе исследования.

Недостаток сна (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что у людей, которые с 50 лет спять менее 6 часов, на 30% повышается риск появления деменции, по сравнению с теми, кто отдыхает 7-8 часов. Средний возраст, в котором была диагностирована деменция, составлял 77,1 года.

При чем, взаимосвязь между недосыпом и повышенным риском развития слабоумия сохранялась даже после учета социально-демографических, кардиометаболических, психологических и других факторов.

Профессор Ханс-Кристоф Динер отметил, что сон играет большую роль в поддержании когнитивных функций и синаптической пластичности, для памяти и процессов обучения.

Напомним, что сотрудники Университета Южной Флориды выяснили, что употребление базилика может защитить от развития деменции. Растение содержит фенхол — природное соединение, которое может защитить мозг от болезни Альцгеймера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причины деменции могут по-разному повредить мозг. Возможно ли, что эти различия могут проявиться в том, как люди ходят? Новое исследование, в котором сравнивались схемы ходьбы у людей с двумя типами деменции, изучило этот вопрос.

Читайте также, для любителей апельсинового сока есть хорошая новость. Оказывается, что этот напиток способен предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний, в частности старческое слабоумие. Такой вывод сделали исследователи из Гарвардского университета.

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