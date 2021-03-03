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Медики назвали напиток, спасающий от слабоумия

Этот напиток богат на витамины и полезные вещества

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Для любителей апельсинового сока есть хорошая новость. Оказывается, что этот напиток способен предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний, в частности старческое слабоумие.

Медики назвали напиток, спасающий от слабоумия

Какой напиток снижает риск развития слабоумия / ФОТО: PXHERE.COM

Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что регулярное употребление натурального апельсинового сока способно на 50% снизить риск деменции. Дело в том, что этот вкусный напиток богат на флавоноиды — биологически активные вещества, которые положительно влияют на головной мозг и замедляют процессы старения в центральном органе нервной системы. Но эти вещества входят в состав и других цитрусовых, например, лимонов, лаймов и грейпфрутов. 

Стоит отметить, что флавоноиды угнетают воспалительные процессы в организме и укрепляют иммунную систему, а также они обладают антиоксидантными свойствами, что очень важно для работы и продуктивности мозга. 

Ученые доказали, что у любителей апельсинового сока риск снижения когнитивных способностей с возрастом снижается. Но речь идет о натуральных напитках, без красителей, усилителей вкуса и прочих химических добавок.

Напомним, что американские ученые обнародовали результаты исследования, в котором они пришли к выводу, что чай с имбирем способен снизить риск развития онкологических заболеваний. Имбирь также признан одним из лучших средств, которые могут укрепить иммунитет и снять воспаление. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из университета Колорадо выяснили, что кофе помогает снизить вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности. А антиоксиданты, которые входят в его состав, перекрывают определенные факты риска.


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Источник: https://zhitomir-online.com/ukraine/81080-uchenye-nazvaly-napytok-spasayuschyy-ot-slaboumyya-vse-okazalos-predelno-prosto.html
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