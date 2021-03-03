Медики назвали напиток, спасающий от слабоумия

Для любителей апельсинового сока есть хорошая новость. Оказывается, что этот напиток способен предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний, в частности старческое слабоумие.

Какой напиток снижает риск развития слабоумия / ФОТО: PXHERE.COM

Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что регулярное употребление натурального апельсинового сока способно на 50% снизить риск деменции. Дело в том, что этот вкусный напиток богат на флавоноиды — биологически активные вещества, которые положительно влияют на головной мозг и замедляют процессы старения в центральном органе нервной системы. Но эти вещества входят в состав и других цитрусовых, например, лимонов, лаймов и грейпфрутов.

Стоит отметить, что флавоноиды угнетают воспалительные процессы в организме и укрепляют иммунную систему, а также они обладают антиоксидантными свойствами, что очень важно для работы и продуктивности мозга.

Ученые доказали, что у любителей апельсинового сока риск снижения когнитивных способностей с возрастом снижается. Но речь идет о натуральных напитках, без красителей, усилителей вкуса и прочих химических добавок.

Напомним, что американские ученые обнародовали результаты исследования, в котором они пришли к выводу, что чай с имбирем способен снизить риск развития онкологических заболеваний. Имбирь также признан одним из лучших средств, которые могут укрепить иммунитет и снять воспаление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из университета Колорадо выяснили, что кофе помогает снизить вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности. А антиоксиданты, которые входят в его состав, перекрывают определенные факты риска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!