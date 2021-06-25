Какие заболевания обостряются под воздействием солнца

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Светлана Шкурупий
С
любимым летом к нам приходит и жара. Но такая погода может негативно отразиться
на организме, ведь на человека влияет не только ультрафиолет, исходящий от
солнца, но и влажность воздуха и инфракрасные лучи. Врач Ирина Скорогудаева
рассказала, какие заболевания могут обостриться в этот период.
вред солнца (фото из открытых источников)
Эксперт
подчеркнула, что летом очень важно следить за водным балансом организма и
правильно ухаживать за кожей. Дело в том, что в жаркую погоду могут "вылезать"
кожные заболевания, а также обостряться сердечно-сосудистые диагнозы. Самым
большим вредом, который может причинить солнце, по словам врача, является
онкология. У светлокожих людей меланома возникает чаще всего, но для них также
опасна и розацеа (появление розовых угрей на поверхности лица, — прим. авт.).
Также солнце ускоряет процесс старения кожи, разрушая коллаген и вызывая
пигментацию.
Также
под воздействием солнца могут обостриться вирусные заболевания, поскольку может
произойти ослабление иммунитета.
Чтобы
не допустить подобных заболеваний и ухудшения самочувствия, врач советует не
находиться под открытым солнцем длительное время, особенно в полдень. С собой
нужно всегда носить головной убор, чтобы не получить солнечный удар. А кожу от
ультрафиолета защищайте специальными средствами.
Напомним,
что в жаркую погоду лучше
отказаться от употребления пива и других спиртных напитков, потому что они не
помогают утолить жажду, а наоборот, приводят к обезвоживанию организма.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эксперт Ольга Ванатова рассказала, какие
продукты и напитки стоит добавить в рацион, чтобы легче переносить жару.
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