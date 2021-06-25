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Какие заболевания обостряются под воздействием солнца

Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева перечислила заболевания, которые могут обостриться под воздействием солнца

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

С любимым летом к нам приходит и жара. Но такая погода может негативно отразиться на организме, ведь на человека влияет не только ультрафиолет, исходящий от солнца, но и влажность воздуха и инфракрасные лучи. Врач Ирина Скорогудаева рассказала, какие заболевания могут обостриться в этот период.

Какие заболевания обостряются под воздействием солнца

вред солнца (фото из открытых источников)

Эксперт подчеркнула, что летом очень важно следить за водным балансом организма и правильно ухаживать за кожей. Дело в том, что в жаркую погоду могут "вылезать" кожные заболевания, а также обостряться сердечно-сосудистые диагнозы. Самым большим вредом, который может причинить солнце, по словам врача, является онкология. У светлокожих людей меланома возникает чаще всего, но для них также опасна и розацеа (появление розовых угрей на поверхности лица, — прим. авт.). Также солнце ускоряет процесс старения кожи, разрушая коллаген и вызывая пигментацию.

Также под воздействием солнца могут обостриться вирусные заболевания, поскольку может произойти ослабление иммунитета.

Чтобы не допустить подобных заболеваний и ухудшения самочувствия, врач советует не находиться под открытым солнцем длительное время, особенно в полдень. С собой нужно всегда носить головной убор, чтобы не получить солнечный удар. А кожу от ультрафиолета защищайте специальными средствами.

Напомним, что в жаркую погоду лучше отказаться от употребления пива и других спиртных напитков, потому что они не помогают утолить жажду, а наоборот, приводят к обезвоживанию организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт Ольга Ванатова рассказала, какие продукты и напитки стоит добавить в рацион, чтобы легче переносить жару.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/nazvany-zabolevaniya-kotorye-mogut-obostritsya-pod-vozdejstviem-solnca.html
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