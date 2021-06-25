Врач рассказал, почему опасно пить пиво в жару

В жаркую погоду лучше отказаться от употребления пива и других спиртных напитков, потому что они не помогают утолить жажду, а наоборот, приводят к обезвоживанию организма.

пиво в жару (фото из открытых источников)

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, что пиво, которое люди пьют в большом количестве летом, выводит из организма полезные микроэлементы. Этот слабогазированный напиток быстрее всасывается в желудке, а из-за этого опьянение тоже наступает быстрее. Под воздействием алкоголя в жару сосуды начинают расширяться, сердцебиение учащается и кровоток к верхним слоям кожи становится максимальным. В результате начинается активное потоотделение, призванное охладить тело. Также алкоголь способен повысить кровяное давление, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Специалист говорит, что пить пиво в жаркую погоду нецелесообразно, ведь напиток обладает мочегонным, обезвоживающим действием. Получается, что организм будет терять больше влаги, чем получать. Темные сорта напитка отличаются высоким гликемическим индексом, что опасно для людей с сахарным диабетом

Напомним, что вокруг пива ведется много дискуссий, одни ученые говорят о его пользе для здоровья, а другие — перечисляют его вредные свойства. Так или иначе, увлекаться хмельным напитком точно не стоит. Но недавно ученые нашли у пива еще одну неожиданную способность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что людям просто лень ждать, пока пиво охладится и они употребляют его теплым. Но есть действенный способ, который позволит ускорить процесс охлаждения и получить от напитка куда больше удовольствия.

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