Любая боль указывает на то, что в организме произошел какой-то "сбой" и игнорировать такой симптом крайне нежелательно. Но врач-кардиолог Владимир Подхомутников рассказал о двух видах боли, при которых нужно срочно обратиться к врачу за консультацией.

Какие виды боли требуют срочного обращения к врачу / Фото: shutterstock.com

Специалист отметил, что нельзя игнорировать боль, которая возникает в груди и животе. Дискомфортные ощущения в области грудной клетки, которые отдают в руку или под лопатку, могут указывать на инфаркт. В таких случаях, нужно срочно вызывать "скорую" помощь. Также этот признак может говорить о других проблемах с сердцем, которые требуют незамедлительного лечения.

Боль, возникающая в области пупка, которая затем переходит на нижнюю часть живота справа, может указывать на аппендицит. Также болевые ощущения в животе могут свидетельствовать о панкреатите (воспалении поджелудочной железы) или холецистите (воспалении желчного пузыря).

Напомним, что боль — не то чувство, с которым человек привыкает жить. Обычно, чтобы его убрать или хотя бы облегчить, мы пользуемся специальными лекарствами. Но иногда их не оказывается под рукой, а их бесконтрольное употребление может привести к трагическим последствиям. В таком случае хорошей альтернативой могут стать дыхательные упражнения.

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