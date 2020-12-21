Врачи рассказали, на что указывает боль в разных частях головы

С головной болью, хоть раз сталкивался каждый человек, ведь она может возникнуть внезапно и совершенно по разным причинам. У одних людей может болеть затылок, у других — виски или лоб. Врачи рассказали, на какие проблемы со здоровьем может указывать этот симптом.

О чем говорит боль в разных частях головы (фото из открытых источников)

Если головная боль беспокоит крайне редко, тогда переживать не стоит, но, если каждый день, тогда нужно обратиться за помощью к специалисту.

Виски

Чаще всего в височной области боль бывает пульсирующей и давящей. Она может возникнуть из-за классической мигрени, вызванной стрессом, недосыпом и другими факторами. В таких случаях, поможет обычное обезболивающее. Но есть и другие причины, которые могут вызвать этот симптом: нарушение мозгового кровообращения, сколиоз, кифоз, грыжа шейного позвонка. В этих случаях, не стоит затягивать поход к врачу.

Вокруг головы

"Опоясывающая" боль может появиться из-за сильного стресса или нервного напряжения. Облегчить состояние поможет успокаивающее средство и полноценный отдых.

Затылок

Боль в затылке может указывать на проблемы с сосудами, в частности на высокое или пониженное давление. На ее возникновение могут повлиять разные факторы: перемена погоды, прием пищи, физические нагрузки и т.д. В таких случаях, измерьте давление и выпейте таблетку, чтобы его нормализовать.

Лоб и верхняя часть носа

Чаще всего боль в этих областях беспокоит, когда человек болеет простудными заболеваниями, потому что заложен нос. В таких случаях, стоит принимать препараты (по рекомендации врача), которые облегчат состояние, а также народные средства для укрепления иммунитета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что головную боль признали самым распространенным симптомом коронавируса.

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