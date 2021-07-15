Какие упражнения для дыхания помогут снять боль: простые советы

Боль — не то чувство, с которым человек привыкает жить. Обычно, чтобы его убрать или хотя бы облегчить, мы пользуемся специальными лекарствами. Но иногда их не оказывается под рукой, или же их бесконтрольное употребление может привести к трагическим последствиям. издание Times of India отмечает, что в таком случае хорошей альтернативой могут стать дыхательные упражнения.

Упражнения для дыхания помогут унять или хотя бы ослабить боль. Фото: Depositphotos

Они позволяют не только успокоиться или укрепить легкие (что довольно актуально во времена коронавируса). Контролируемое дыхание уменьшает стресс, расслабляет мышцы, и уже это позволяет снять напряжение вокруг места, которое болит. Существует три главные упражнения, которые способны в этом помочь.

"4-7-8"

Техника "4-7-8" довольно проста. Она предусматривает вдох на 4 секунды, задержку дыхания на 7 секунд и выдох в течение 8 секунд. Кроме помощи с болью, это упражнение может еще и позволить быстрее заснуть.

Шаг 1: Удобно сядьте на стул, положив руки на живот.

Шаг 2: Вдохните и выдохните, привлекая мышцы первичного дыхания, чтобы расслабиться.

Шаг 3: Теперь вдохните на протяжении 4 секунд носом, задержите дыхание на 7 секунд, а затем выдохните в течение 8 секунд ртом.

Техника диафрагмального дыхания

Диафрагмальное или брюшное дыхание затрагивает желудок, мышцы живота и диафрагму. Это помогает замедлить пульс, стабилизировать артериальное давление и расслабить напряженные мышцы.

Шаг 1: Лягте на спину, положив подушки под колени и голову.

Шаг 2: Расслабьте плечи, положите одну руку выше пупка, а вторую руку на грудь.

Шаг 3: Вдохните носом в течение 2 секунд и почувствуйте, как воздух проходит через ваш желудок и попадает в живот.

Шаг 4: Сожмите губы и выдохните ртом в течение 2 секунд. Напрягите мышцы живота, чтобы вытолкнуть весь воздух.

Техника ровного дыхания

Эта контролируемая техника дыхания фокусируется на равной длине дыхания.

Шаг 1: Сядьте удобно в тихом помещении, положив одну ногу на вторую

Шаг 2: Закройте глаза, вдохните и вдохните, чтобы расслабиться.

Шаг 3: Начните медленно вдыхать носом в течение четырех секунд.

Шаг 4: Сделайте паузу на несколько секунд, чтобы воздух смогло отдохнуть в ваших легких.

Шаг 5: Выдохните носом в течение четырех секунд. Повторите это упражнение 5-10 раз.

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