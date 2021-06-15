Как избавиться от боли в спине без лекарств

На хронические боли в позвоночнике, согласно данным ВОЗ, жалуется около 85% населения планеты, причем большая часть проблем приходится на поясничный отдел. Как можно избавиться от боли в спине, не прибегая к помощи медицинских препаратов?

Как избавиться от боли в спине (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что улучшить состояние можно простыми физическими упражнениями, но только выполнять их нужно регулярно.

- В течение дня постарайтесь несколько раз становиться спиной к стене, выпрямляйтесь так, чтобы макушка головы прикасалась к стене, распрямьте плечи, чтобы все тело максимально прикасалось к стене, и давите на нее поясничным отделом. Это укрепит глубокие поясничные мышцы, спазм которых часто и приводит к болям. Постарайтесь продержаться в такой позиции 5-10 минут. Выполняйте упражнение по 3 подхода.

- То же самое практикуйте, только в положении лежа на полу, на специальном коврике. Особенно полезным упражнение будет перед сном.

- Если вы испытываете неприятные ощущения в поясничном отделе, когда ложитесь спать, то подложите небольшое свернутое валиком полотенце в подколенную область. Подберите для себя размер высоты валика до комфортного состояния.

- Приучите себя сидеть на фитболе (упругом гимнастическом мяче-тренажере большого диаметра, — прим. авт.).

Напомним, лучшим лекарством от боли в спине является умеренная физическая активность (ходьба, растяжка, плавание), а также правильный рацион питания, обогащенный кальцием, витаминами группы В и т.д. В частности, ежедневно необходимо употреблять смесь из трех сухофруктов: вяленого чернослива, инжира и кураги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких привычек следует отказаться, чтобы не беспокоила боль в спине.

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