Как избавиться от боли в спине без лекарств

BTC/USD
40236.13
ETH/USD
2590.28
LTC/USD
175.82
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
На хронические боли в позвоночнике, согласно данным ВОЗ, жалуется около 85% населения планеты, причем большая часть проблем приходится на поясничный отдел. Как можно избавиться от боли в спине, не прибегая к помощи медицинских препаратов?
Как избавиться от боли в спине (фото из открытых источников)
Эксперты говорят, что улучшить состояние можно простыми физическими упражнениями, но только выполнять их нужно регулярно.
- В течение дня постарайтесь несколько раз становиться спиной к стене, выпрямляйтесь так, чтобы макушка головы прикасалась к стене, распрямьте плечи, чтобы все тело максимально прикасалось к стене, и давите на нее поясничным отделом. Это укрепит глубокие поясничные мышцы, спазм которых часто и приводит к болям. Постарайтесь продержаться в такой позиции 5-10 минут. Выполняйте упражнение по 3 подхода.
- То же самое практикуйте, только в положении лежа на полу, на специальном коврике. Особенно полезным упражнение будет перед сном.
- Если вы испытываете неприятные ощущения в поясничном отделе, когда ложитесь спать, то подложите небольшое свернутое валиком полотенце в подколенную область. Подберите для себя размер высоты валика до комфортного состояния.
- Приучите себя сидеть на фитболе (упругом гимнастическом мяче-тренажере большого диаметра, — прим. авт.).
Напомним, лучшим лекарством от боли в спине является умеренная физическая активность (ходьба, растяжка, плавание), а также правильный рацион питания, обогащенный кальцием, витаминами группы В и т.д. В частности, ежедневно необходимо употреблять смесь из трех сухофруктов: вяленого чернослива, инжира и кураги.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких привычек следует отказаться, чтобы не беспокоила боль в спине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости