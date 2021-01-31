Три сухофрукты, которые избавят от боли в спине

Многие люди жалуются на проблемы с позвоночником, и в большинстве случаев, всему виной сидячий образ жизни. Для того, чтобы облегчить боль и восстановить силы, эксперты рекомендуют употреблять смесь из трех сухофруктов. В чем же их ценность?

какие сухофрукты помогут от боли в спине (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что лучшим лекарством от боли в спине является умеренная физическая активность (ходьба, растяжка, плавание), а также правильный рацион питания, обогащенный кальцием, витаминами группы В и т. д. В частности, ежедневно необходимо употреблять смесь из трех сухофруктов: вяленого чернослива (1), инжира (1) и кураги (5 шт.).

Дело в том, что в составе этих продуктов много веществ, которые способствуют восстановлению тканей межпозвоночных дисков. При частом употреблении сухофруктов позвоночник будет становиться более упругим и устойчивым к нагрузкам. Примечательно то, что по отдельности эти сухофрукты не владеют таким лечебным эффектом.

Эксперты говорят, что инжир положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также на пищеварение, потому что содержит много клетчатки. Плюс ко всему, он быстро насыщает и утоляет чувство голода. Однако, в этом сухофрукте много сахара, поэтому диабетикам он противопоказан.

В кураге также много питательных веществ, поэтому она полезна при многих заболеваниях. В частности, сушеные абрикосы богаты на витамин А, без которого невозможно нормальное функционирование организма.

Чернослив содержит витамины и ценные микроэлементы, которые помогают нормализовать работу желудка и сердечно-сосудистой системы. Еще в составе этого сухофрукта много калия, кальция, магний, натрий, фосфора и прочих веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую опасность скрывают сухофрукты.

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