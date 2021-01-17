Какую опасность скрывают сухофрукты

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Мокрик Анастасия
Сухофрукты
являются идеальным перекусом, а также отличным источником клетчатки. Однако они
несут в себе не только пользу для человека, но и угрозу для его здоровья,
Сухофрукты могут быть опасны для здоровья - фото: из открытых источников
Опасность номер один во многих коммерчески доступных
сухофруктах является диоксид серы. Двуокись серы — это газ с
неприятным запахом, который образуется при сжигании угля или масла и
используется в качестве дезинфицирующего средства, отбеливающего средства или
консерванта пищевых продуктов. При обработке диоксидом серы перед сушкой плоды
сохраняют свой цвет и вкус, а также продлевают срок их хранения.
Воздействие двуокиси серы может быть очень вредным, даже
смертельным для людей, страдающих астмой, а также людей с аллергией на сульфит
или повышенной чувствительностью, а также токсичным и опасным химическим
веществом как для нашего организма, так и для окружающей среды.
Кроме того,
сухофрукты опасны накачаны сахаром, сахарином и другими искусственными
подсластителями, их употребление в пищу может привести к резкому скачку сахара
в крови, который способствует диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям
и многим другим проблемам.
Очень важно помнить о том, сколько сухофруктов вы едите за один раз, и при этом пить много жидкости. Как правило, полчашки сушеных фруктов равняется примерно одной чашке свежих фруктов.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что самая опасная реакция организма на аллергены, способная привести к смерти, а также о том, что медики назвали березовый деготь одним из самых эффективных природных лекарств.
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