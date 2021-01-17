Какую опасность скрывают сухофрукты

Сухофрукты являются идеальным перекусом, а также отличным источником клетчатки. Однако они несут в себе не только пользу для человека, но и угрозу для его здоровья,

Сухофрукты могут быть опасны для здоровья - фото: из открытых источников

Опасность номер один во многих коммерчески доступных сухофруктах является диоксид серы. Двуокись серы — это газ с неприятным запахом, который образуется при сжигании угля или масла и используется в качестве дезинфицирующего средства, отбеливающего средства или консерванта пищевых продуктов. При обработке диоксидом серы перед сушкой плоды сохраняют свой цвет и вкус, а также продлевают срок их хранения.

Воздействие двуокиси серы может быть очень вредным, даже смертельным для людей, страдающих астмой, а также людей с аллергией на сульфит или повышенной чувствительностью, а также токсичным и опасным химическим веществом как для нашего организма, так и для окружающей среды.

Кроме того, сухофрукты опасны накачаны сахаром, сахарином и другими искусственными подсластителями, их употребление в пищу может привести к резкому скачку сахара в крови, который способствует диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и многим другим проблемам.

Очень важно помнить о том, сколько сухофруктов вы едите за один раз, и при этом пить много жидкости. Как правило, полчашки сушеных фруктов равняется примерно одной чашке свежих фруктов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что самая опасная реакция организма на аллергены, способная привести к смерти, а также о том, что медики назвали березовый деготь одним из самых эффективных природных лекарств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!