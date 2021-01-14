Медики назвали березовый деготь одним из самых эффективных природных лекарств

Медики назвали деготь одним из самых эффективных природных лекарств

Березовый деготь (фото из открытого источника)

Его успешно применяют в качестве вспомогательного средства для лечения сахарного диабет, тромбофлебита и инсульта – рекомендуется принимать от 1 до 10 капель на 1 ст. молока ежедневно увеличивая дозу

Лечат дегтем и геморрой – он применяется наружно.

Псориаз. Пораженные места рекомендуется смазывать очищенным дёгтем, смешанным с пеплом от сожжённой берёзы. Пропорция: 3/4 дёгтя и 1/4 пепла.

Также успешно применяется деготь в лечении таких заболеваний, как экзема и трофическая язва – для этого используется в равных частях дёготь и сок каланхоэ. Справляется деготь и с инфекциями мочеполовой сферы – для этого десятилетиями используется дегтярная вода: в 4 л холодной родниковой воды растворяют 500 г дёгтя.

Напомним, в 2013 году Стэнфордским университетом был проведен научный эксперимент, который показал, что 150 калорий сахара в общем рационе увеличивает риск развития диабета на 1 процент. Исследование было проведено на лабораторных животных. Кроме того, ученые выяснили, что те, кто часто употребляет сахаросодержащие напитки, подвергаются риску развития диабета 2 типа на 25 процентов выше остальных. Научное исследование, которое было опубликовано в издании PLOS ONE, показало, что в странах с самым высоким потреблением сахара можно увидеть самый высокий уровень диабета 2 типа. В странах с самым низким, соответственно, самые низкие показатели. Несмотря на это, есть научная работа, которая демонстрирует совершенно иные результаты. Метаанализ 2017 года, основанный на 15 крупных исследованиях, не показал прямой взаимосвязи между частым употреблением сахара и развитием диабета.

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