Боли в правом подреберье: что болит в правом подреберье

Человек — довольно мнительное существо, не всегда умеющее правильно определить, какие болевые ощущения его беспокоят. Зачастую, если мы ощущаем боль в правом подреберье, то связываем её с вероятными заболеваниями печени. Однако причин, из-за которых появляется подобный дискомфорт, существует немало, о чем и расскажут "Комментарии".



Боли в правом боку могут быть симптомом болезни печени. Фото из открытых источников

Правое подреберье и правый бок — одно и то же?

Не совсем. Начнем с того, что в анатомии передняя брюшная стенка человека условно разделена на девять частей. Правое подреберье — одна из областей, располагающейся на т.н. "верхнем этаже".

Здесь "соседствуют" различные внутренние органы. Особое внимание привлекают как печень, так и желчный пузырь. Также в этой области брюшной полости частично проходят ободочная и тонкая кишка — одни из самых важных частей кишечника, обеспечивающие правильное пищеварение.

Стоит отметить, что возможным источником большинства проблем в правом подреберье действительно может оказаться печень. Все дело в том, что этот орган отвечает за множество процессов в обмене веществ, а также по максимуму выводит различные токсины, которые мы получаем с пищей, алкоголем или из внешней среды.

Какими бывают боли в правом подреберье?





Если у вас болит живот между нижней границей ребер до пупка, значит страдает именно подреберная зона. Такие болевые синдромы зачастую делят на два вида.

• Острая ("кинжальная"). Подобные ощущения могут сигнализировать о наличии серьезных болезней. Первоочередно это является "отличительным" симптомом печеночной колики. Следует помнить, что дискомфорт в случае этого заболевания зачастую проявляется с другими осложнениями. Человек может жаловаться на повышенное потоотделение, низкое давление, учащенное сердцебиение, рвоту или тошноту.

• Тупая ("распирающая"). В отдельных моментах боль способна появиться после приема пищи, нагрузки, неправильного положения тела или же проявиться совершенно случайно. Также наличие тупых болей порой "дает сигнал" о прогрессировании острого заболевания или же наличии хронического.

Что провоцирует боль в правом боку под ребром?

Стоит отметить, что наша многострадальная печень, на самом деле, не имеет собственных болевых рецепторов. Поэтому даже если у органа есть проблемы, мы ощутим боль исключительно после того, как она начнет увеличиваться в размерах. Это спровоцирует растяжение её капсулы. Также подобное может быть вызвано скоплением жидкости (зачастую крови) вокруг органа.

Дискомфорт в правом подреберье также может проявляться из-за проблем с желчным пузырем или кишечником. Эти органы на недостаток нервных окончаний "не жалуются", поэтому сигнал о любом воспалении сразу поступает в мозг.

К слову, боли в правом боку могут вызывать даже обычное скопление газов или же кишечная непроходимость.

О каких заболеваниях сигнализирует боль в правом подреберье?





Если под ударом оказалась печень, то нельзя исключать наличие воспаления (вероятно, из-за наличия гепатита) или дегенеративных и склеротических болезней (гепатоз, цирроз и другие). Также печень может страдать от онкологии — быть пораженной опухолями.

Желчный пузырь также имеет не меньший "букет" вероятных заболеваний. Это и холецистит, и желчекаменная болезнь (одна из самых частых!), описторхоз и другие.

Следует подчеркнуть, что неприятные болевые ощущения в правом подреберье могут проявляться и из-за того, что страдает желудок. Поэтому всяческие гастриты и язвы также способны спровоцировать наличие дискомфорта. Схожий эффект демонстрируют и заболевания 12-перстной кишки.

Отметим, что некоторые органы, расположенные вдали от правого подреберья, тоже могут влиять на болевые синдромы в этой области. В таких случаях у человека могут быть воспалены аппендикс, маточные трубы, яичники или же толстый кишечник.

Иногда боль настолько усиливается, что "отдает" в спину.

К слову, некоторые из заболеваний можно излечить только благодаря неотложному вмешательству хирурга. Зачастую такое развитие событий провоцируют осложнения желчекаменной болезни — почечные колики и различные холециститы. Также нельзя исключать "старый-добрый" аппендицит.

Что делать, когда болит в боку? Как снять боль в правом подреберье?





Изначальной реакцией любого человека на появление болей или тяжести в этой зоне должно быть обращение в больницу. Семейный доктор сможет выяснить, какой профильный специалист вам необходим, а затем назначить нужный осмотр. Пациент может попасть как к хирургу, так и к терапевту или же гастроэнтерологу, гепатологу и т.п.

Если существует подозрение на серьезное заболевание, человеку проведут специальный анализ крови. С его помощью будет определена лейкоцитарная формула, которая разъяснит, есть ли в организме воспаление и насколько оно серьезное. Также медики могут назначить дополнительные УЗИ или компьютерную томографию.

По словам врача-гастроэнтеролога клиники "Борис" Оксаны Романенко, иногда боль в правом подреберье могут победить одна-две таблетки обычной "Ношпы". При этом специалист подчеркивает, что самолечение в подобных случаях — крайне нежелательно.





Особенное внимание следует обратить на возможное повышение температуры. Если боль в боку сопровождается подобным явлением, к врачу нужно обратиться незамедлительно.

Романенко также подчеркивает, что боли в правом боку нельзя лечить теплыми ваннами или компрессами. Если вы не знаете собственного диагноза, то подобные процедуры могут лишь навредить, усугубив ситуацию.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем может быть опасна неалкогольная жировая болезнь печени и почему ученые настолько обеспокоены.



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