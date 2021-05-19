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Ученые предупреждают о сложном заболевании печени: что стоит знать

Неалкогольную жировую болезнь печени диагностируют у 25% населения земного шара

сегодня, 18:11
Автор:

Вечканова Елена

Печень является одним из самых "ранимых" органов в человеческом организме. Все потому, что именно ей приходится реагировать на любые раздражители, включая алкогольное и медикаментозное воздействие, а также переизбыток вредной пищи. Как информируют представители компании Sanofi, большинству людей следует обратить внимание на функционирование печени, ведь её работа может быть утяжелить такое заболевание, как НАЖБП.

Ученые предупреждают о сложном заболевании печени: что стоит знать

От неалкогольной жировой болезни печени страдает 25% населения Земли. Фото из открытых источников

Эта странная аббревиатура расшифровывается весьма просто. Неалкогольную жировую болезнь печени диагностируют у четверти населения всей Земли. Уже название заболевания намекает, что оно не связано с употреблением различных высокоградусных напитков.

Главная проблема НАЖБП — большое скопление жиров. Исследователи отмечают, что прогрессированию заболеванию "помогает" ничто иное, как нынешний способ жизни большинства людей. Поедание продуктов с высоким содержанием сахара, обилие калорийной и жирной пищи, отказ от спорта или просто недостаточная физическая активность — все это может спровоцировать неалкогольную жировую болезнь печени.

Несмотря на то, что подобные фразы кажутся общими и не слишком стимулируют что-то менять, обратить внимание на состояние собственной печени действительно следует. Все потому, что НАЖБП в западных странах все чаще попадает в перечень самых частых причин необходимости пересадки печени. А это, как известно, дело затратное и очень непростое.

Ученые предупреждают о сложном заболевании печени: что стоит знать - фото 2

Представители Sanofi утверждают, что сейчас, в коронавирусную пандемию, когда карантины и локдауны еще больше ограничивают людей в передвижениях, процент заболеваемости НАЖБП стал еще выше. Также количество страдающих от болезни пациентов регулярно увеличивается во время различных праздников, так горячо любимых народом.

Ученые отмечают, что НАЖБП — достаточно коварное заболевание. Печень способна годами справляться с любым дискомфортом самостоятельно, не "обозначая" наличие неких проблем. Однако если болезнь таки диагностируют, вместе с ней обычно проявляется целый "букет" других.

Медицинская статистика демонстрирует, что страдающие от НАЖБП люди также часто жалуются на диабет второго типа (23%), метаболический синдром (43%), ожирение (51%) и другие заболевания.

Как и у любой другой медицинской проблемы, неалкогольная жировая болезнь печени имеет свою группу людей с риск-факторами. Если у вас есть гипертония или диабет, отмечается излишний вес или достаточно большое количество жира в районе живота, стоит сходить к доктору. Среди других моментов, которые могут спровоцировать НАЖБП отмечают также неправильное питание, совмещенное с малоподвижным образом жизни, и климактеричный возраст у женщин.

Ученые предупреждают о сложном заболевании печени: что стоит знать - фото 3
Ученые предупреждают о сложном заболевании печени: что стоит знать - фото 4

Интересно, что первыми симптомами любого заболевания печени могут быть весьма обычные усталость, нарушение сна или повышенная раздраженность.

Медики давно говорят, что лучшим способом борьбы с болезнями является их ранняя профилактика. Для того, дабы уберечь печень от ненужных "переживаний", врачи рекомендуют пересмотреть ежедневный рацион, добавив полезных продуктов (как минимум, увеличить кол-во овощей и фруктов), а также поддерживать водный баланс. Стоит ограничить количество употребляемых никотина и алкоголя, вместо этого начав заниматься спортом.

К слову, если у вас сидячая работа, то делайте перерывы каждые полчаса — это тоже влияет на обмен веществ в печени.

Медикаментозно печень можно поддержать отдельными естественными фосфолипидами. Однако такие лекарства вам может прописать исключительно лечащий врач после детальной консультации.

Будьте внимательны к собственному организму и, разумеется, здоровы!

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, можно ли "предсказать" развитие отдельных болезней, зная собственную группу крови.

Также на портале вы можете узнать о том, какое заболевание может развиться у человека, преодолевшего COVID-19.


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Источник: Sanofi
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