Ученые предупреждают о сложном заболевании печени: что стоит знать

Печень является одним из самых "ранимых" органов в человеческом организме. Все потому, что именно ей приходится реагировать на любые раздражители, включая алкогольное и медикаментозное воздействие, а также переизбыток вредной пищи. Как информируют представители компании Sanofi, большинству людей следует обратить внимание на функционирование печени, ведь её работа может быть утяжелить такое заболевание, как НАЖБП.



От неалкогольной жировой болезни печени страдает 25% населения Земли. Фото из открытых источников

Эта странная аббревиатура расшифровывается весьма просто. Неалкогольную жировую болезнь печени диагностируют у четверти населения всей Земли. Уже название заболевания намекает, что оно не связано с употреблением различных высокоградусных напитков.

Главная проблема НАЖБП — большое скопление жиров. Исследователи отмечают, что прогрессированию заболеванию "помогает" ничто иное, как нынешний способ жизни большинства людей. Поедание продуктов с высоким содержанием сахара, обилие калорийной и жирной пищи, отказ от спорта или просто недостаточная физическая активность — все это может спровоцировать неалкогольную жировую болезнь печени.

Несмотря на то, что подобные фразы кажутся общими и не слишком стимулируют что-то менять, обратить внимание на состояние собственной печени действительно следует. Все потому, что НАЖБП в западных странах все чаще попадает в перечень самых частых причин необходимости пересадки печени. А это, как известно, дело затратное и очень непростое.





Представители Sanofi утверждают, что сейчас, в коронавирусную пандемию, когда карантины и локдауны еще больше ограничивают людей в передвижениях, процент заболеваемости НАЖБП стал еще выше. Также количество страдающих от болезни пациентов регулярно увеличивается во время различных праздников, так горячо любимых народом.

Ученые отмечают, что НАЖБП — достаточно коварное заболевание. Печень способна годами справляться с любым дискомфортом самостоятельно, не "обозначая" наличие неких проблем. Однако если болезнь таки диагностируют, вместе с ней обычно проявляется целый "букет" других.

Медицинская статистика демонстрирует, что страдающие от НАЖБП люди также часто жалуются на диабет второго типа (23%), метаболический синдром (43%), ожирение (51%) и другие заболевания.

Как и у любой другой медицинской проблемы, неалкогольная жировая болезнь печени имеет свою группу людей с риск-факторами. Если у вас есть гипертония или диабет, отмечается излишний вес или достаточно большое количество жира в районе живота, стоит сходить к доктору. Среди других моментов, которые могут спровоцировать НАЖБП отмечают также неправильное питание, совмещенное с малоподвижным образом жизни, и климактеричный возраст у женщин.

Интересно, что первыми симптомами любого заболевания печени могут быть весьма обычные усталость, нарушение сна или повышенная раздраженность.

Медики давно говорят, что лучшим способом борьбы с болезнями является их ранняя профилактика. Для того, дабы уберечь печень от ненужных "переживаний", врачи рекомендуют пересмотреть ежедневный рацион, добавив полезных продуктов (как минимум, увеличить кол-во овощей и фруктов), а также поддерживать водный баланс. Стоит ограничить количество употребляемых никотина и алкоголя, вместо этого начав заниматься спортом.



К слову, если у вас сидячая работа, то делайте перерывы каждые полчаса — это тоже влияет на обмен веществ в печени.

Медикаментозно печень можно поддержать отдельными естественными фосфолипидами. Однако такие лекарства вам может прописать исключительно лечащий врач после детальной консультации.

Будьте внимательны к собственному организму и, разумеется, здоровы!

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