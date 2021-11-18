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Какие вечерние привычки не позволяют вам заснуть

Эксперты рассказали, какие вечерние привычки могут спровоцировать бессонницу и другие проблемы со сном

сегодня, 20:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди сталкиваются с различными нарушениями сна и проблема может быть вызвана, как стрессом, физическим переутомлением, так и соматическими заболеваниями. Если хотите нормализовать свой сон, эксперты советуют избавиться от некоторых вечерних привычек.

Какие вечерние привычки не позволяют вам заснуть

Что мешает вам спать (фото из открытых источников)

Прежде всего нужно отказаться от употребления кофеина во второй половине дня. Это вещество бодрит, именно поэтому столько людей в мире начинает свой день с чашки горячего кофе. Но когда вы употребляете кофеин перед сном, это затрудняет засыпание. Откажитесь от бодрящего напитка за 3-4 часа до ночного отдыха.

Также эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от использования гаджетов перед сном, особенно в темное время суток, потому что синий свет экранов вреден для глаз. Также при использовании телефона или планшета, в организме нарушается выработка мелатонина, вызывающего ощущение сонливости. 

Если хотите улучшить свой сон, тогда откажитесь от алкогольных напитков на ужин, даже от одного бокала вина, потому что спиртное нарушает гормональный фон организма.

Есть в списке вредных для сна привычек достаточно неожиданная вещь – это выполнение физических упражнений перед сном. Многие считают, что это поможет улучшить качество сна, но физическая активность повышает уровень эндорфинов, что делает человека более энергичным и не позволяет заснуть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сон — важная часть нашей жизни и к нему нужно относиться серьезно. Если хотите, что организм правильно восстанавливал силы и энергию, тогда желательно ложиться спать в определенный промежуток времени.

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Источник: https://www.timesnownews.com/health/article/insufficient-sleep-can-cause-poor-mental-health-5-things-you-must-stop-doing-before-bedtime-now/619403
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