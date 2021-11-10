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Какие продукты помогут улучшить ваш сон

Эксперты рассказали, какие продукты и напитки стоит добавить в свой рацион, чтобы улучшить качество сна

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сейчас множество людей сталкивается с проблемой нарушения сна, при чем причины такого состояния могут быть совершенно разные. Если хотите улучшить качество и продолжительность своего ночного отдыха, эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты:

Какие продукты помогут улучшить ваш сон

Как улучшить свой сон (фото из открытых источников)

Миндаль

Этот орех богат мелатонином — гормоном, который заставляет нас чувствовать сонливость. Доказано, что регулярное потребление миндаля улучшает качество сна. Кроме мелатонина продукт содержит магний, который также полезен для сна.

Молоко

Стакан теплого молока – это одно из самых известных средств для улучшения качества сна. Молоко содержит триптофан, кальций, витамин D и мелатонин. Все они способствуют более быстрому засыпанию и более глубокому сну. Триптофан, содержащийся в молоке, взаимодействует с определенными химическими веществами мозга, отвечающими за регулирование биологических часов.

Ромашковый чай

Ромашка – это одно из растительных средств для преодоления бессонницы. Она содержит флавоноид под названием апигенин. Он способствует улучшению качества сна и помогает расслабиться. При этом чай из ромашки не содержит кофеина, поэтому вы можете употреблять его перед тем, как идти в постель.

Грецкие орехи

Не только миндаль, но и грецкие орехи помогают нам спать лучше. Грецкие орехи содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает в выработке серотонина и мелатонина.

Латук

Салат-латук содержит лактукарий — вещество, которое естественным путем успокаивает нервную систему. Потому миска салата на ужин тоже может положительно повлиять на ваш сон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких продуктов лучше отказаться зимой.


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Источник: https://www.timesnownews.com/health/article/best-food-to-help-you-sleep/658360
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