Какие продукты помогут улучшить ваш сон

Сейчас множество людей сталкивается с проблемой нарушения сна, при чем причины такого состояния могут быть совершенно разные. Если хотите улучшить качество и продолжительность своего ночного отдыха, эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты:

Как улучшить свой сон (фото из открытых источников)

Миндаль

Этот орех богат мелатонином — гормоном, который заставляет нас чувствовать сонливость. Доказано, что регулярное потребление миндаля улучшает качество сна. Кроме мелатонина продукт содержит магний, который также полезен для сна.

Молоко

Стакан теплого молока – это одно из самых известных средств для улучшения качества сна. Молоко содержит триптофан, кальций, витамин D и мелатонин. Все они способствуют более быстрому засыпанию и более глубокому сну. Триптофан, содержащийся в молоке, взаимодействует с определенными химическими веществами мозга, отвечающими за регулирование биологических часов.

Ромашковый чай

Ромашка – это одно из растительных средств для преодоления бессонницы. Она содержит флавоноид под названием апигенин. Он способствует улучшению качества сна и помогает расслабиться. При этом чай из ромашки не содержит кофеина, поэтому вы можете употреблять его перед тем, как идти в постель.

Грецкие орехи

Не только миндаль, но и грецкие орехи помогают нам спать лучше. Грецкие орехи содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает в выработке серотонина и мелатонина.

Латук

Салат-латук содержит лактукарий — вещество, которое естественным путем успокаивает нервную систему. Потому миска салата на ужин тоже может положительно повлиять на ваш сон.

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