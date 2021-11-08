От каких продуктов лучше отказаться зимой

В осенне-зимний период наш организм переходит на "энергосберегающий" режим. Это происходит из-за нехватки солнца, тепла и сокращения светового дня. И чтобы иммунная система не дала сбой, ее нужно поддерживать с помощью правильного питания. Что эксперты рекомендуют исключить из рациона в холодное время?

Что лучше не есть зимой / Фото: Shutterstock.com

Полуфабрикаты и фаст-фуд

Продукты, в которых много калорий и мало питательных веществ совершенно не помогут организму, скорее наоборот. Такая пища обладает низким коэффициентом полезного действия. Фаст-фуд может и вкусный, но содержит много соли, сахара и различных добавок, которые могут ослабить иммунитет и привести к обострению различных заболеваний.

Холодные супы

От холодных супов, например, гаспачо или окрошки, также лучше отказаться, потому что они подавляют пищеварение и охлаждают организм, который и так в осенне-зимний период страдает от дефицита тепла. Лучше сосредоточить свое внимание на теплых супах, например, из тыквы, моркови и фенхеля.

Продукты с высоким содержанием сахара

Чрезмерное употребление сахара плохо отражается на всем организме, в частности этот продукт снижает защитные функции иммунной системы. Осенью и зимой лучше сокращать количество сахара, выбирая фрукты и ягоды, которые обогатят организм витаминами и антиоксидантами.

Алкоголь

Многие в холодное время года согреваются алкоголем, но нужно помнить, что он замедляет обменные процессы в организме, а также усиливает чувство голода, на фоне которого вы рискуете переесть нездоровой пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы снизить зависимость от сладкого.

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