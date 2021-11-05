Какие продукты уменьшают тягу к сладкому

Многие люди испытывают большую тягу к сладостям. И все бы ничего, но чрезмерное употребление сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперты отметили, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы снизить зависимость от сладкого.

Тяга к сладкому (фото из открытых источников)

Яйца

В их составе много белков и полезных жиров, поэтому они считаются хорошим продуктом для похудения. Одно яйцо поможет утолить голод и уменьшить тягу к сладостям. Более того, желток яйца богат хлором — питательным веществом, известным своими жиросжигающими свойствами.

Молоко и молочные продукты

Молоко и сыр являются прекрасным источником белка, кальция, витаминов, минералов и жирных кислот. Они могут мгновенно обеспечить вас энергией, улучшить работу мозга и обуздать ваше влечение к сладкому. Молочные продукты могут также уменьшить риск диабета.

Орехи и семена

Это источник здоровых жиров, клетчатки и белков. Орехи и семена позволяют нам долго чувствовать себя сытыми и снижают тягу к сахару. В частности, в арахисе и кунжуте много тирозина, поэтому лучше всего включить в рацион именно их. Семена кунжута также содержат цинк, витамин В6 и магний, в то время как арахис – источник биотина, меди, ниацина, фолиевой кислоты, марганца.

Соя

Это прекрасный источник тирозина, а также фенилаланина. Продукты, изготовленные из соевых бобов, такие как тофу и соевое молоко, может не только обуздать ваше влечение к сахару, но и ускорить процесс восстановления мышц. Соевые бобы также могут снизить уровень плохого холестерина в организме и защитить сердце от болезней.

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