Какой овощ помогает быстро снизить сахар в крови

Людям с повышенным сахаром в крови необходимо вносить серьезные коррективы в свой рацион, чтобы стабилизировать показатели и улучшить состояние здоровья. Эксперты рекомендуют употреблять чеснок.

Как снизить сахар в крови (фото из открытых источников)

Известно, что этот обычный овощ является настоящим "другом" диабетиков, поскольку помогает нормализовать в крови уровень глюкозы, благодаря действию аллицина — органического соединения.

Исследователи выяснили, что достаточно употреблять каждый день до 1,5 граммов чеснока и тогда сахар снизится. Такой эффект продемонстрировали добровольцы, взявшие участие в эксперименте, который продолжался две недели. Помимо этого, употребление овоща помогло снизить уровень липопротеинов низкой плотности в крови.

Но специалисты также напомнили, что изменять рацион пациентам с сахарным диабетом разрешается только после консультации с лечащим врачом.

Напомним, ученые выяснили, что зеленый горошек способен снизить уровень сахара в крови. В ходе исследований выяснилось, что овощ может предотвратить развитие хронических заболеваний и снизить воспаление в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что злаки занимают особое место в питательной цепочки, поэтому их стоит периодически добавлять в свой рацион. И одним из самых полезных злаков является булгур. Его регулярное употребление приводит к снижению сахара в крови, который может скапливаться в организме и представлять серьезную угрозу здоровью

Читайте также, при сахарном диабете рекомендуется употреблять томатный сок, потому что он помогает нормализовать обмен веществ и улучшить реакцию организма на инсулин. Врач-диетолог Ольга Павлова на своей странице в Instagram рассказала, какими еще полезными свойствами обладает этот сок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!