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Какой овощ помогает быстро снизить сахар в крови

Эксперты рассказали, какой простой овощ необходимо добавить в рацион, если у вас в крови повышенный уровень сахара

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Людям с повышенным сахаром в крови необходимо вносить серьезные коррективы в свой рацион, чтобы стабилизировать показатели и улучшить состояние здоровья. Эксперты рекомендуют употреблять чеснок. 

Какой овощ помогает быстро снизить сахар в крови

Как снизить сахар в крови (фото из открытых источников)

Известно, что этот обычный овощ является настоящим "другом" диабетиков, поскольку помогает нормализовать в крови уровень глюкозы, благодаря действию аллицина — органического соединения.

Исследователи выяснили, что достаточно употреблять каждый день до 1,5 граммов чеснока и тогда сахар снизится. Такой эффект продемонстрировали добровольцы, взявшие участие в эксперименте, который продолжался две недели. Помимо этого, употребление овоща помогло снизить уровень липопротеинов низкой плотности в крови.

Но специалисты также напомнили, что изменять рацион пациентам с сахарным диабетом разрешается только после консультации с лечащим врачом. 

Напомним, ученые выяснили, что зеленый горошек способен снизить уровень сахара в крови. В ходе исследований выяснилось, что овощ может предотвратить развитие хронических заболеваний и снизить воспаление в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что злаки занимают особое место в питательной цепочки, поэтому их стоит периодически добавлять в свой рацион. И одним из самых полезных злаков является булгур. Его регулярное употребление приводит к снижению сахара в крови, который может скапливаться в организме и представлять серьезную угрозу здоровью

Читайте также, при сахарном диабете рекомендуется употреблять томатный сок, потому что он помогает нормализовать обмен веществ и улучшить реакцию организма на инсулин. Врач-диетолог Ольга Павлова на своей странице в Instagram рассказала, какими еще полезными свойствами обладает этот сок.


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Источник: https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/nazvan-prostoy-ovoshch-bystro-snizhayushchiy-sahar-v-krovi
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