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Эксперты рассказали, во сколько нужно ложиться спать

Руководитель клинической программы Школы сна в Британии Гай Медоуз назвал время, в которое лучше всего засыпать

14 ноября 2021, 23:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сон — важная часть нашей жизни и к нему нужно относиться серьезно. Если хотите, что организм правильно восстанавливал силы и энергию, тогда желательно ложиться спать в определенный промежуток времени.

Эксперты рассказали, во сколько нужно ложиться спать

Какое время для сна самое оптимальное (фото из открытых источников)

Британский исследователь Гай Медоуз отметил, что нельзя пренебрегать сном, ведь от него зависит как физическое, так и эмоциональное состояние человека. В идеале взрослому человеку нужно спать 7-8 часов, но часто этого бывает недостаточно, чтобы чувствовать себя бодрым и выспавшимся. 

По словам эксперта, чтобы организм достаточно отдохнул и сумел восстановить силы, ложится спать нужно в период с 22.00 до 22.59. Это показали результаты эксперимента, в котором участвовало 88 тысяч добровольцев. Исследование показало, что, засыпая в этот промежуток времени, человек ну только успевает нормально выспаться, но у него еще снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Более того, чтобы нормализовать свой сон, нужно приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время. Если постоянно менять время сна и бодрствования, биологические часы собьются, и организм получит серьезный стресс.

Напомним, сейчас множество людей сталкивается с проблемой нарушения сна, при чем причины такого состояния могут быть совершенно разные. Если хотите улучшить качество и продолжительность своего ночного отдыха, эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что постоянный недосып может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности нарушить когнитивные функции и повысить риск развития деменции. Такие выводы сделали немецкие неврологи в ходе исследования.


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Источник: https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/going-sleep-golden-hour-could-save-life/
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