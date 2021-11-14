Эксперты рассказали, во сколько нужно ложиться спать

Сон — важная часть нашей жизни и к нему нужно относиться серьезно. Если хотите, что организм правильно восстанавливал силы и энергию, тогда желательно ложиться спать в определенный промежуток времени.

Какое время для сна самое оптимальное (фото из открытых источников)

Британский исследователь Гай Медоуз отметил, что нельзя пренебрегать сном, ведь от него зависит как физическое, так и эмоциональное состояние человека. В идеале взрослому человеку нужно спать 7-8 часов, но часто этого бывает недостаточно, чтобы чувствовать себя бодрым и выспавшимся.

По словам эксперта, чтобы организм достаточно отдохнул и сумел восстановить силы, ложится спать нужно в период с 22.00 до 22.59. Это показали результаты эксперимента, в котором участвовало 88 тысяч добровольцев. Исследование показало, что, засыпая в этот промежуток времени, человек ну только успевает нормально выспаться, но у него еще снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, чтобы нормализовать свой сон, нужно приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время. Если постоянно менять время сна и бодрствования, биологические часы собьются, и организм получит серьезный стресс.

Напомним, сейчас множество людей сталкивается с проблемой нарушения сна, при чем причины такого состояния могут быть совершенно разные. Если хотите улучшить качество и продолжительность своего ночного отдыха, эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что постоянный недосып может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности нарушить когнитивные функции и повысить риск развития деменции. Такие выводы сделали немецкие неврологи в ходе исследования.

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