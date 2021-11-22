Какие три привычки сделают вас долгожителем

На продолжительность жизни человека влияет множество факторов, в частности генетика, экология, условия работы. Но если вы хотите подольше оставаться молодыми и здоровыми, необходимо пересмотреть свой образ жизни и добавить в него несколько полезных привычек.

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

В первую очередь, эксперты рекомендуют ограничить в рационе сахар, поскольку его чрезмерное потребление может спровоцировать ряд серьезных заболеваний. Именно этот продукт влияет на состояние сосудов, процессы старения и метаболизм. Поэтому не увлекайтесь сладостями, газированными напитками и другой пищей, содержащей много глюкозы.

Доктор Дэвид Синклер говорит, что важно помнить об антиоксидантах, которые нейтрализуют действие свободных радикалов в организме, препятствуя развитию онкологии. Эти вещества содержатся в овощах, фруктах и некоторых напитках. Рекомендуется принимать по 1 000 мг ресвератрола – антиоксиданта, считающегося естественным помощником в замедлении старения. Это соединение поддерживает здоровый инсулиновый ответ и нормальный уровень глюкозы.

Также в организме необходимо поддерживать уровень витамина D3. Этот элемент продлевает жизнь, снижая развитие возрастных заболеваний и укрепляя иммунитет. Его дефицит снижает когнитивные функции, способствует появлению депрессии, остеопороза и даже сахарного диабета.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шведские и швейцарские ученые заявили, что человек может доживать до 130 лет уже в XXI веке.

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