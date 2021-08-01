logo
Русский Українська

BTC/USD

41728.98

ETH/USD

2603.00

LTC/USD

148.19

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Какие утренние привычки сокращают продолжительность жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие утренние привычки сокращают продолжительность жизни

Эксперты перечислили утренние привычки, которые способны сократить продолжительность жизни

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Утро — важное время, когда закладывается ключевой настрой всему происходящему с вами днем, в том числе и здоровью. Эксперты отметили, что если вы хотите увеличить продолжительность жизни, тогда утром стоит отказаться от следующих вещей: 

Какие утренние привычки сокращают продолжительность жизни

Что сокращает продолжительность жизни (фото из открытых источников)

Не пропускайте завтрак

Исследователи говорят, что завтрак пропускать ни в коем случае нельзя, потому что он заряжает нас энергией на весь день. Плюс ко всему, регулярный и правильный прием пищи утром улучшает метаболизм и снижает риск развития сердечных проблем. 

Употребление бекона

Ученые выяснили, что употребление всего одного кусочка бекона в день (25 г) увеличивает риск колоректального рака на 20%.

Кофе перед едой

Многие люди начинают утро с чашечки кофе, но напиток может негативно повлиять на уровень сахара в крови, поэтому его лучше пить после приема пищи. 

Употребление сока

Ученые в ходе исследования выяснили, что потребление фруктовых соков и сладких газированных напитков может увеличить риск развития диабета на 16%. Так что вместо соков употребляйте лучше свежие фрукты. 

Напомним, экспериментально доказано, что питание влияет на продолжительность жизни и долголетие. Но группа исследователей из Фуданского и Гарвардского университетов решила более детально изучить этот вопрос и выяснила, что нужно изменить в рационе, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орган прежде всего оказывает влияние на продолжительность жизни человека. Согласно их убеждениям, здоровье кишечника является главным критерием долголетия. Врачи-геронтологи, которые занимаются пациентами старше 60 лет, считают, что в преклонном возрасте здоровье людей напрямую зависит от микрофлоры кишечника.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://profile.ru/news/society/health/nazvany-utrennie-privychki-kotorye-mogut-sokratit-prodolzhitelnost-zhizni-902375/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ