Какие утренние привычки сокращают продолжительность жизни

Утро — важное время, когда закладывается ключевой настрой всему происходящему с вами днем, в том числе и здоровью. Эксперты отметили, что если вы хотите увеличить продолжительность жизни, тогда утром стоит отказаться от следующих вещей:

Что сокращает продолжительность жизни (фото из открытых источников)

Не пропускайте завтрак

Исследователи говорят, что завтрак пропускать ни в коем случае нельзя, потому что он заряжает нас энергией на весь день. Плюс ко всему, регулярный и правильный прием пищи утром улучшает метаболизм и снижает риск развития сердечных проблем.

Употребление бекона

Ученые выяснили, что употребление всего одного кусочка бекона в день (25 г) увеличивает риск колоректального рака на 20%.

Кофе перед едой

Многие люди начинают утро с чашечки кофе, но напиток может негативно повлиять на уровень сахара в крови, поэтому его лучше пить после приема пищи.

Употребление сока

Ученые в ходе исследования выяснили, что потребление фруктовых соков и сладких газированных напитков может увеличить риск развития диабета на 16%. Так что вместо соков употребляйте лучше свежие фрукты.

Напомним, экспериментально доказано, что питание влияет на продолжительность жизни и долголетие. Но группа исследователей из Фуданского и Гарвардского университетов решила более детально изучить этот вопрос и выяснила, что нужно изменить в рационе, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орган прежде всего оказывает влияние на продолжительность жизни человека. Согласно их убеждениям, здоровье кишечника является главным критерием долголетия. Врачи-геронтологи, которые занимаются пациентами старше 60 лет, считают, что в преклонном возрасте здоровье людей напрямую зависит от микрофлоры кишечника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!