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Какой рацион поможет увеличить продолжительность жизни

Ученый Янь Чжэна вместе с командой провел исследование и определил диету, которая способна продлить жизнь

16 мая 2021, 23:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Экспериментально доказано, что питание влияет на продолжительность жизни и долголетие. Но группа исследователей из Фуданского и Гарвардского университетов решила более детально изучить этот вопрос и выяснила, что нужно изменить в рационе, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

Какой рацион поможет увеличить продолжительность жизни

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Ученые под руководством Янь Чжэна определили диету, которая способна продлить продолжительность жизни.

Во время исследования, в котором приняло участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США, эксперты выяснили, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. Риск был еще выше в случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы).

Исследователи объясняют, что в рационе следует ограничить красное мясо, но увеличить потребление цельнозерновых, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни. 

"Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию", – заключили авторы исследования.

Напомним, что многие приправы применяются не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине. Одной из них является орегано. Ее вкус знаком всем, но многие не знают, какими полезными свойствами эта приправа обладает. Что же в ней особенного

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кофе в большом количестве вредит организму, поэтому употреблять его нужно в меру, а лучше всего с полезными добавками.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1434776/how-to-live-longer-reduce-red-meat-consumption-increase-whole-grains
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