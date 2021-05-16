Какой рацион поможет увеличить продолжительность жизни

Экспериментально доказано, что питание влияет на продолжительность жизни и долголетие. Но группа исследователей из Фуданского и Гарвардского университетов решила более детально изучить этот вопрос и выяснила, что нужно изменить в рационе, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Ученые под руководством Янь Чжэна определили диету, которая способна продлить продолжительность жизни.

Во время исследования, в котором приняло участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США, эксперты выяснили, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. Риск был еще выше в случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы).

Исследователи объясняют, что в рационе следует ограничить красное мясо, но увеличить потребление цельнозерновых, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни.

"Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию", – заключили авторы исследования.

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