Многие приправы применяются не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине. Одной из них является орегано, ее вкус знаком всем, но далеко не все знают, какими полезными свойствами она обладает. Что же в ней особенного?

в популярной приправе нашли секрет долголетия (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что в состав орегано входят жирные кислоты, пищевые волокна, дубильные вещества, витамины, эфирные масла и различные микроэлементы, которые необходимы для правильной работы организма. Благодаря ценным свойствам ее применяют для лечения болезней органов пищеварения, сердца, сосудов, нервной системы.

Эксперты отметили, что орегано укрепляет иммунную систему, предотвращая различные инфекции. Эта приправа является природным антибиотиком, поэтому ее советуют принимать для борьбы с ангиной, гриппом, бронхитом, туберкулезом и другими заболеваниями.

Кроме того, орегано способно предотвратить хронические воспалительные недуги, в частности артрит. А еще частое употребление приправы предотвращает проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые считаются одними из главных причин преждевременной смерти в мире.

Специалисты также отметили, что эта приправа помогает нормализовать пищеварение, в частности поддерживает работу кишечника — "органа долголетия", который влияет на общий иммунитет организма.

Напомним, что американский специалист Фрэнк Липман рассказал, какие простые правила помогут укрепить организм и тем самым увеличить продолжительность жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли провела исследование, которое показало, что у более оптимистично настроенных людей ожидаемая продолжительность жизни на 11-15% больше.

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