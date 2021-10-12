Чем полезна рыба и какую советуют есть для долголетия

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Светлана Шкурупий
Рыба
не только вкусный, но и очень полезный продукт, поэтому периодически ее нужно
добавлять в свой рацион. Американский эксперт Майя Феллер назвала самые
полезные виды рыбы, которые способствуют долголетию.
Какая рыба способствует долголетию (фото из открытых источников)
Известно,
что в составе рыбы много ненасыщенных аминокислот, которые укрепляют иммунитет
и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Также продукт богат на
фосфор, йод, хром, витамины группы В, которые поддерживают весь организм в
тонусе.
По
мнению специалиста, самыми полезными рыбами является лосось, скумбрия, сардины,
сельдь и анчоусы. Частое употребление этих видов способствует долголетию,
поскольку их главным "ингредиентом" являются омега-3 кислоты. Организм их не
может вырабатывать самостоятельно, поэтому микроэлемент мы получаем из пищи.
Кроме омега-3 кислот, селедка и скумбрия богаты на постный белок и селен, снижающий
сердечные заболевания и старческую деменцию. Еще одна причина, по которой эту
рыбу можно считать лучшей для продления жизни, по мнению диетолога, — низкое
содержание ртути по сравнению с другими видами.
Диетолог
отметила, что полезно употреблять не только свежую, но и консервированную рыбу,
важно лишь обращать внимание на состав. В продукте должна быть рыба,
растительное масло, вода и соль.
Напомним,
что сушеная и вяленая рыбка
является весьма вкусной, но также она повышает вероятность подхватить ботулизм.
На это есть три различных причины.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что рыба испортилась и покупать ее ни в коем случае нельзя.
Читайте также, эксперты проанализировали ассортимент рыбных магазинов и назвали сорта рыбы, которую чаще всего подделывают.
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