logo
Русский Українська

BTC/USD

57322.54

ETH/USD

3464.43

LTC/USD

170.20

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Чем полезна рыба и какую советуют есть для долголетия
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем полезна рыба и какую советуют есть для долголетия

Американский диетолог Майя Феллер рассказала, чем полезна рыба и какие ее виды помогают продлить жизнь

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Рыба не только вкусный, но и очень полезный продукт, поэтому периодически ее нужно добавлять в свой рацион. Американский эксперт Майя Феллер назвала самые полезные виды рыбы, которые способствуют долголетию.

Чем полезна рыба и какую советуют есть для долголетия

Какая рыба способствует долголетию (фото из открытых источников)

Известно, что в составе рыбы много ненасыщенных аминокислот, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Также продукт богат на фосфор, йод, хром, витамины группы В, которые поддерживают весь организм в тонусе.

По мнению специалиста, самыми полезными рыбами является лосось, скумбрия, сардины, сельдь и анчоусы. Частое употребление этих видов способствует долголетию, поскольку их главным "ингредиентом" являются омега-3 кислоты. Организм их не может вырабатывать самостоятельно, поэтому микроэлемент мы получаем из пищи. Кроме омега-3 кислот, селедка и скумбрия богаты на постный белок и селен, снижающий сердечные заболевания и старческую деменцию. Еще одна причина, по которой эту рыбу можно считать лучшей для продления жизни, по мнению диетолога, — низкое содержание ртути по сравнению с другими видами.

Диетолог отметила, что полезно употреблять не только свежую, но и консервированную рыбу, важно лишь обращать внимание на состав. В продукте должна быть рыба, растительное масло, вода и соль.

Напомним, что сушеная и вяленая рыбка является весьма вкусной, но также она повышает вероятность подхватить ботулизм. На это есть три различных причины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что рыба испортилась и покупать ее ни в коем случае нельзя.

Читайте также, эксперты проанализировали ассортимент рыбных магазинов и назвали сорта рыбы, которую чаще всего подделывают.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wellandgood.com/best-fish-for-longevity/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ