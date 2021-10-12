Чем полезна рыба и какую советуют есть для долголетия

Рыба не только вкусный, но и очень полезный продукт, поэтому периодически ее нужно добавлять в свой рацион. Американский эксперт Майя Феллер назвала самые полезные виды рыбы, которые способствуют долголетию.

Какая рыба способствует долголетию (фото из открытых источников)

Известно, что в составе рыбы много ненасыщенных аминокислот, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Также продукт богат на фосфор, йод, хром, витамины группы В, которые поддерживают весь организм в тонусе.

По мнению специалиста, самыми полезными рыбами является лосось, скумбрия, сардины, сельдь и анчоусы. Частое употребление этих видов способствует долголетию, поскольку их главным "ингредиентом" являются омега-3 кислоты. Организм их не может вырабатывать самостоятельно, поэтому микроэлемент мы получаем из пищи. Кроме омега-3 кислот, селедка и скумбрия богаты на постный белок и селен, снижающий сердечные заболевания и старческую деменцию. Еще одна причина, по которой эту рыбу можно считать лучшей для продления жизни, по мнению диетолога, — низкое содержание ртути по сравнению с другими видами.

Диетолог отметила, что полезно употреблять не только свежую, но и консервированную рыбу, важно лишь обращать внимание на состав. В продукте должна быть рыба, растительное масло, вода и соль.

Напомним, что сушеная и вяленая рыбка является весьма вкусной, но также она повышает вероятность подхватить ботулизм. На это есть три различных причины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что рыба испортилась и покупать ее ни в коем случае нельзя.

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