Какую опасность несет вяленая и сушеная рыба

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Вечканова Елена
Многие украинцы
любят полакомиться сушеной или же вяленой рыбой. Её могут употреблять как отдельно,
так и в качестве закуски под недорогой алкоголь, к примеру пиво. Однако совсем
малое количество людей задумывается, какую опасность может нести подобная еда,
отмечает издание "ПроЗахид".
Из-за вяленой и сушеной рыбы можно заболеть ботулизмом. Фото из открытых источников
Самая большая опасность
рыбы, приготовленной с помощью вяления или сушки, находится в вероятности
подхватить ботулизм. Это заболевание вызывается пищевой интоксикацией. А
причина проста — употребление в пищу продуктов, которые кишат ботулотоксинами.
Проще говоря,
если некоторую еду хранят или транспортируют неправильно, она способна испортиться
и начать вырабатывать вредные вещества. Позже это негативно отобразиться на
организме человека, который станет ее потребителем.
Сушеная и вяленая
рыбка является весьма вкусной, но также и одной из самых вероятных возможностей
подхватить ботулизм. На это есть три различных причины.
1. Ботулотоксины
могут погибнуть, только если продукт будет кипятиться минимум 10 минут (лучше больше). Однако
сушеная и вяленая рыба подобной термообработки не проходит. При этом ботулизмом
рыба может быть заражена не из-за человеческого, а природного фактора — на это
влияет ареал обитания.
2. В тушках рыбы
уже был токсин, и они в таком состоянии оказались засолены. Вопреки расхожему мнению,
соли не удастся убить вредные вещества, она разве что немного замедлит их
действие.
3. Изначально
хороший рыбный продукт неправильно хранился, неправильно перевозился. Возможно,
рыба находилась под открытыми солнечными лучами, перевозилась в грязных автомобилях,
не находилась в нужной таре.
Именно поэтому специалисты не рекомендуют употреблять подобную рыбу в пищу, если вы не доверяете
производителю или покупателю. Также следует быть осторожными и с продуктами,
которые вы готовите самостоятельно — особенно, если делаете это впервые.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о пяти главных признаках некачественной рыбы. Если присутствует хоть один, употреблять такую продукцию в пищу не стоит.
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Правдоруб
сегодня, 21:10
Статья нормальная! Но качественной рыбы у нас нет от слова вообще нет! Выращенная искусственно это антибиотики и препараты стимулирующее рост - так что увлечение печени, нагрузка на другие органы обеспечена. Рыба несколько раз перемораживалась частое явление во всех супермаркетах страны не говоря о рынке. Хуже всего это копченная, вяленая рыба заражена от неправильного и даже правильного хранения (случайно муха сядет, а она как практика показывает сядет или грязные руки, продавца в то время когда он без перчаток её сортировал раскладывал, грузчиков и т.д.) и приготовления бактериями кишковой палочки сальмонелы и т.д. а это проявляется в теплое время года, от середины весны до середины осени такую рыбу вообще лучше не покупать не ловить и не сушить, коптить! УХА как вариант! Или мороженная домашнего приготовления. Еще нюанс в красной рыбе так же как и в любой другой рыбе есть ГЛИСТЫ так что хотя бы раз квартал таблетки от глистов всем кто ест рыбу и мясо нужно пить, если есть домашние животные тоже. Веганам в полгода, год. Так что приятного аппетита.