logo
Русский Українська

BTC/USD

31735.29

ETH/USD

1947.56

LTC/USD

116.09

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какую опасность несет вяленая и сушеная рыба
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую опасность несет вяленая и сушеная рыба

Любимый многими рыбный деликатес может стать причиной ботулизма

сегодня, 21:39
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинцы любят полакомиться сушеной или же вяленой рыбой. Её могут употреблять как отдельно, так и в качестве закуски под недорогой алкоголь, к примеру пиво. Однако совсем малое количество людей задумывается, какую опасность может нести подобная еда, отмечает издание "ПроЗахид".

Какую опасность несет вяленая и сушеная рыба

Из-за вяленой и сушеной рыбы можно заболеть ботулизмом. Фото из открытых источников

Самая большая опасность рыбы, приготовленной с помощью вяления или сушки, находится в вероятности подхватить ботулизм. Это заболевание вызывается пищевой интоксикацией. А причина проста — употребление в пищу продуктов, которые кишат ботулотоксинами.

Проще говоря, если некоторую еду хранят или транспортируют неправильно, она способна испортиться и начать вырабатывать вредные вещества. Позже это негативно отобразиться на организме человека, который станет ее потребителем.

Сушеная и вяленая рыбка является весьма вкусной, но также и одной из самых вероятных возможностей подхватить ботулизм. На это есть три различных причины.

1. Ботулотоксины могут погибнуть, только если продукт будет кипятиться минимум 10 минут (лучше больше). Однако сушеная и вяленая рыба подобной термообработки не проходит. При этом ботулизмом рыба может быть заражена не из-за человеческого, а природного фактора — на это влияет ареал обитания.

2. В тушках рыбы уже был токсин, и они в таком состоянии оказались засолены. Вопреки расхожему мнению, соли не удастся убить вредные вещества, она разве что немного замедлит их действие.

3. Изначально хороший рыбный продукт неправильно хранился, неправильно перевозился. Возможно, рыба находилась под открытыми солнечными лучами, перевозилась в грязных автомобилях, не находилась в нужной таре.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют употреблять подобную рыбу в пищу, если вы не доверяете производителю или покупателю. Также следует быть осторожными и с продуктами, которые вы готовите самостоятельно — особенно, если делаете это впервые.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о пяти главных признаках некачественной рыбы. Если присутствует хоть один, употреблять такую продукцию в пищу не стоит. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, какой вид рыбы рекомендуют есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://prozahid.com/chomu-v-ialena-abo-sushena-ryba-nebezpechna/
Теги:
comments

Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 21:10

Статья нормальная! Но качественной рыбы у нас нет от слова вообще нет! Выращенная искусственно это антибиотики и препараты стимулирующее рост - так что увлечение печени, нагрузка на другие органы обеспечена. Рыба несколько раз перемораживалась частое явление во всех супермаркетах страны не говоря о рынке. Хуже всего это копченная, вяленая рыба заражена от неправильного и даже правильного хранения (случайно муха сядет, а она как практика показывает сядет или грязные руки, продавца в то время когда он без перчаток её сортировал раскладывал, грузчиков и т.д.) и приготовления бактериями кишковой палочки сальмонелы и т.д. а это проявляется в теплое время года, от середины весны до середины осени такую рыбу вообще лучше не покупать не ловить и не сушить, коптить! УХА как вариант! Или мороженная домашнего приготовления. Еще нюанс в красной рыбе так же как и в любой другой рыбе есть ГЛИСТЫ так что хотя бы раз квартал таблетки от глистов всем кто ест рыбу и мясо нужно пить, если есть домашние животные тоже. Веганам в полгода, год. Так что приятного аппетита.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ