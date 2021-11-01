Какие простые привычки могут продлить жизнь

Если хотите увеличить продолжительность жизни, то пора пересмотреть некоторые свои привычки и должным образом относиться к здоровью. Эксперты рассказали, что способствует долголетию.

Как продлить жизнь / Фото: pixabay

Физическая активность

Малоподвижный образ жизни является причиной многих заболеваний, поэтому регулярно занимайтесь спортом. Исследователи говорят, что взрослые люди должны практиковать аэробную физическую активность средней интенсивности 150 минут в неделю, а активной высокой интенсивности — 75 минут.

Контроль потребляемого алкоголя

Алкогольные напитки пагубно действуют на весь организм, поэтому отказ от спиртного значительно снизит риск смертности от многих заболеваний, которые развиваются от злоупотребления алкоголем. В частности, такие как цирроз, рак печени.

Потребление фруктов и овощей

Обогатите рацион фруктами и овощами, потому что в их составе много витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ, которые поддерживают организм в тонусе. Американские исследователи доказали, что ежедневное употребление 2 порций фруктов и 3 порций овощей обеспечивают хорошее здоровье и способствуют долголетию.

Отказ от курения

Ученые также доказали, что люди, увлекающиеся пагубной привычкой, живут как минимум на 10 лет меньше, чем те, кто не курит. Отказ от сигарет снижает риск развития многих заболеваний.

Напомним, чем полезна рыба и какую советуют есть для долголетия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, все знают, что основу здоровья составляет правильное питание. И если вы хотите продлить свою жизнь, то необходимо бережно относиться к своему организму и минимизировать возможные риски, способные ему навредить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!